Юристы объяснили, имеет ли право ТЦК гонять на ВВК дважды в год

Прохождение ВВК. Иллюстративное фото: УНИАН

Иногда складывается ситуация, что ТЦК требует военнообязанного еще раз в течение года пройти ВВК. Хотя требование проходить ВВК чаще чем раз в год сомнительное, но просто игнорировать вызов нельзя.

О нюансах ситуации сообщают юристы сервиса "Личный Консультант".

Особенности "двойного ВВК"

Эксперты сервиса отмечают, что если на предприятие поступило предписание ТЦК, директор не имеет права играть в молчанку. Иначе - штраф.

Руководитель обязан выполнить бюрократический минимум:

издать приказ об оповещении работника;

ознакомить его с документом под подпись;

в течение 3 дней отправить копию приказа обратно в ТЦК.

На этом миссия работодателя завершается. Далее — ответственность самого человека.

Законно ли тащить человека к врачам снова? Юристы говорят: нет. Они ссылаются на Приказ Минобороны № 402. Там четко сказано: постановление ВВК во время военного положения действует один год.

Принудительно провести повторный осмотр раньше этого срока можно только в одном случае: если состояние здоровья изменилось. И об этом заявил сам военнообязанный или есть соответствующие выводы врачей. Если вы не жаловались, а врачи не фиксировали ухудшения - оснований для новой комиссии нет.

Что делать работнику

Эксперты советуют действовать осторожно, но уверенно. Идти в ТЦК надо. Требование явиться по вызову (согласно постановлению КМУ №1487) законно, и его игнорирование влечет за собой проблемы. Но придя в военкомат, вы не обязаны проходить ВВК, если ваша предыдущая справка еще действительна. Вы имеете полное право ссылаться на действующие нормы и отказаться от повторной процедуры, утверждают специалисты.

