Юристы объяснили, имеет ли право ТЦК гонять на ВВК дважды в год

ВВК дважды в год — юристы ответили, имеет ли на это право ТЦК
Иногда складывается ситуация, что ТЦК требует военнообязанного еще раз в течение года пройти ВВК. Хотя требование проходить ВВК чаще чем раз в год сомнительное, но просто игнорировать вызов нельзя.
О нюансах ситуации сообщают юристы сервиса "Личный Консультант".
Особенности "двойного ВВК"
Эксперты сервиса отмечают, что если на предприятие поступило предписание ТЦК, директор не имеет права играть в молчанку. Иначе - штраф.
Руководитель обязан выполнить бюрократический минимум:
- издать приказ об оповещении работника;
- ознакомить его с документом под подпись;
- в течение 3 дней отправить копию приказа обратно в ТЦК.
На этом миссия работодателя завершается. Далее — ответственность самого человека.
Законно ли тащить человека к врачам снова? Юристы говорят: нет. Они ссылаются на Приказ Минобороны № 402. Там четко сказано: постановление ВВК во время военного положения действует один год.
Принудительно провести повторный осмотр раньше этого срока можно только в одном случае: если состояние здоровья изменилось. И об этом заявил сам военнообязанный или есть соответствующие выводы врачей. Если вы не жаловались, а врачи не фиксировали ухудшения - оснований для новой комиссии нет.
Что делать работнику
Эксперты советуют действовать осторожно, но уверенно. Идти в ТЦК надо. Требование явиться по вызову (согласно постановлению КМУ №1487) законно, и его игнорирование влечет за собой проблемы. Но придя в военкомат, вы не обязаны проходить ВВК, если ваша предыдущая справка еще действительна. Вы имеете полное право ссылаться на действующие нормы и отказаться от повторной процедуры, утверждают специалисты.
