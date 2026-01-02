Видео
Главная Военная экономика ВВК дважды в год — юристы ответили, имеет ли на это право ТЦК

ВВК дважды в год — юристы ответили, имеет ли на это право ТЦК

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 07:30
Юристы объяснили, имеет ли право ТЦК гонять на ВВК дважды в год
Прохождение ВВК. Иллюстративное фото: УНИАН

Иногда складывается ситуация, что ТЦК требует военнообязанного еще раз в течение года пройти ВВК. Хотя требование проходить ВВК чаще чем раз в год сомнительное, но просто игнорировать вызов нельзя.

О нюансах ситуации сообщают юристы сервиса "Личный Консультант".

Читайте также:

Особенности "двойного ВВК"

Эксперты сервиса отмечают, что если на предприятие поступило предписание ТЦК, директор не имеет права играть в молчанку. Иначе - штраф.

Руководитель обязан выполнить бюрократический минимум:

  • издать приказ об оповещении работника;
  • ознакомить его с документом под подпись;
  • в течение 3 дней отправить копию приказа обратно в ТЦК.

На этом миссия работодателя завершается. Далее — ответственность самого человека.

Законно ли тащить человека к врачам снова? Юристы говорят: нет. Они ссылаются на Приказ Минобороны № 402. Там четко сказано: постановление ВВК во время военного положения действует один год.

Принудительно провести повторный осмотр раньше этого срока можно только в одном случае: если состояние здоровья изменилось. И об этом заявил сам военнообязанный или есть соответствующие выводы врачей. Если вы не жаловались, а врачи не фиксировали ухудшения - оснований для новой комиссии нет.

Что делать работнику

Эксперты советуют действовать осторожно, но уверенно. Идти в ТЦК надо. Требование явиться по вызову (согласно постановлению КМУ №1487) законно, и его игнорирование влечет за собой проблемы. Но придя в военкомат, вы не обязаны проходить ВВК, если ваша предыдущая справка еще действительна. Вы имеете полное право ссылаться на действующие нормы и отказаться от повторной процедуры, утверждают специалисты.

Напомним, мы ранее писали о том, как статус "ограниченно годный" влияет на бронирование.

Добавим, мы сообщали о том, надо ли проходить военно-врачебную комиссию после подачи документов на бронирование.

военный учет бронирование ВВК ТЦК и СП военнообязанные
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
