Визнав правопорушення, але не сплатив штраф — що далі

Визнав правопорушення, але не сплатив штраф — що далі

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 05:45
Штраф від ТЦК - відмова від сплати штрафу, наслідки
Перевірка документів щодо можливого порушення військового обліку. Фото: "Новини.PRO"

Порушник правил військового обліку мусить сплатити штраф, визначений постановою територіального центру комплектування. Якщо ж він проігнорує це рішення ТЦК, ним займеться Державна виконавча служба – із усіма відповідними наслідками.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Читайте також:

Коли порушником займеться виконавча служба

Військовозобов’язаний громадянин може бути покараний штрафом, якщо він порушить ті чи інші правила військового обліку.

У Міністерстві оборони України пояснили, що буде, якщо громадянин визнав сам факт правопорушення, але не став сплачувати штраф.

"Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до Державної виконавчої служби", — йдеться у поясненні військового відомства.

Які санкції чекають на тих, хто відмовився платити штраф

Це, у свою чергу, може призвести до серйозних санкцій на адресу порушника військового обліку.

Йдеться, зокрема, про:

  • блокування банківських рахунків;
  • арешт майна або транспорту;
  • внесення до Єдиного реєстру боржників.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які є офіційні сервіси для того, аби дізнатися, чи є штраф від ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, кому загрожують повторні штрафи від ТЦК.

штраф військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані правопорушення
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
