Штраф від ТЦК - відмова від сплати штрафу, наслідки

Перевірка документів щодо можливого порушення військового обліку. Фото: "Новини.PRO"

Порушник правил військового обліку мусить сплатити штраф, визначений постановою територіального центру комплектування. Якщо ж він проігнорує це рішення ТЦК, ним займеться Державна виконавча служба – із усіма відповідними наслідками.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Коли порушником займеться виконавча служба

Військовозобов’язаний громадянин може бути покараний штрафом, якщо він порушить ті чи інші правила військового обліку.

У Міністерстві оборони України пояснили, що буде, якщо громадянин визнав сам факт правопорушення, але не став сплачувати штраф.

"Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до Державної виконавчої служби", — йдеться у поясненні військового відомства.

Які санкції чекають на тих, хто відмовився платити штраф

Це, у свою чергу, може призвести до серйозних санкцій на адресу порушника військового обліку.

Йдеться, зокрема, про:

блокування банківських рахунків;

арешт майна або транспорту;

внесення до Єдиного реєстру боржників.

