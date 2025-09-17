Штраф від ТЦК - відмова від сплати штрафу, наслідки

Визнав правопорушення, але не сплатив штраф — що далі
Порушник правил військового обліку мусить сплатити штраф, визначений постановою територіального центру комплектування. Якщо ж він проігнорує це рішення ТЦК, ним займеться Державна виконавча служба – із усіма відповідними наслідками.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Коли порушником займеться виконавча служба
Військовозобов’язаний громадянин може бути покараний штрафом, якщо він порушить ті чи інші правила військового обліку.
У Міністерстві оборони України пояснили, що буде, якщо громадянин визнав сам факт правопорушення, але не став сплачувати штраф.
"Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до Державної виконавчої служби", — йдеться у поясненні військового відомства.
Які санкції чекають на тих, хто відмовився платити штраф
Це, у свою чергу, може призвести до серйозних санкцій на адресу порушника військового обліку.
Йдеться, зокрема, про:
- блокування банківських рахунків;
- арешт майна або транспорту;
- внесення до Єдиного реєстру боржників.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, які є офіційні сервіси для того, аби дізнатися, чи є штраф від ТЦК.
Додамо, ми повідомляли про те, кому загрожують повторні штрафи від ТЦК.
Читайте Новини.LIVE!