Штраф от ТЦК - отказ от уплаты штрафа, последствия

Нарушитель правил воинского учета должен уплатить штраф, определенный постановлением территориального центра комплектования. Если же он проигнорирует это решение ТЦК, им займется Государственная исполнительная служба — со всеми вытекающими последствиями.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Когда нарушителем займется исполнительная служба

Военнообязанный гражданин может быть наказан штрафом, если он нарушит те или иные правила воинского учета.

В Министерстве обороны Украины объяснили, что будет, если гражданин признал сам факт правонарушения, но не стал платить штраф.

"Если игнорировать уплату штрафа в течение 40 дней, дело поступит в Государственную исполнительную службу", — говорится в объяснении военного ведомства.

Какие санкции ждут тех, кто отказался платить штраф

Это, в свою очередь, может привести к серьезным санкциям в адрес нарушителя воинского учета.

Речь идет, в частности, о:

блокировке банковских счетов;

аресте имущества или транспорта;

внесении в Единый реестр должников.

