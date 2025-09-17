Видео
Україна
Признал правонарушение, но не уплатил штраф — что дальше

Признал правонарушение, но не уплатил штраф — что дальше

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 05:45
Штраф от ТЦК - отказ от уплаты штрафа, последствия
Проверка документов относительно возможного нарушения воинского учета. Фото: "Новини.PRO"

Нарушитель правил воинского учета должен уплатить штраф, определенный постановлением территориального центра комплектования. Если же он проигнорирует это решение ТЦК, им займется Государственная исполнительная служба — со всеми вытекающими последствиями.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Когда нарушителем займется исполнительная служба

Военнообязанный гражданин может быть наказан штрафом, если он нарушит те или иные правила воинского учета.

В Министерстве обороны Украины объяснили, что будет, если гражданин признал сам факт правонарушения, но не стал платить штраф.

"Если игнорировать уплату штрафа в течение 40 дней, дело поступит в Государственную исполнительную службу", — говорится в объяснении военного ведомства.

Какие санкции ждут тех, кто отказался платить штраф

Это, в свою очередь, может привести к серьезным санкциям в адрес нарушителя воинского учета.

Речь идет, в частности, о:

  • блокировке банковских счетов;
  • аресте имущества или транспорта;
  • внесении в Единый реестр должников.

Напомним, мы ранее писали о том, какие есть официальные сервисы для того, чтобы узнать, есть ли штраф от ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, кому грозят повторные штрафы от ТЦК.

штраф военный учет ТЦК и СП военнообязанные правонарушение
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
