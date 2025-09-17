Штраф от ТЦК - отказ от уплаты штрафа, последствия

Признал правонарушение, но не уплатил штраф — что дальше
Нарушитель правил воинского учета должен уплатить штраф, определенный постановлением территориального центра комплектования. Если же он проигнорирует это решение ТЦК, им займется Государственная исполнительная служба — со всеми вытекающими последствиями.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Когда нарушителем займется исполнительная служба
Военнообязанный гражданин может быть наказан штрафом, если он нарушит те или иные правила воинского учета.
В Министерстве обороны Украины объяснили, что будет, если гражданин признал сам факт правонарушения, но не стал платить штраф.
"Если игнорировать уплату штрафа в течение 40 дней, дело поступит в Государственную исполнительную службу", — говорится в объяснении военного ведомства.
Какие санкции ждут тех, кто отказался платить штраф
Это, в свою очередь, может привести к серьезным санкциям в адрес нарушителя воинского учета.
Речь идет, в частности, о:
- блокировке банковских счетов;
- аресте имущества или транспорта;
- внесении в Единый реестр должников.
