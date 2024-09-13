Які виплати може отримати військовослужбовець при звільненні із ЗСУ

Гроші в кишені солдата ЗСУ. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Будь-який військовий ЗСУ, пройшовши багаторічну службу, має право на отримання виплат та компенсацій. Ці гроші допоможуть йому адаптуватися після звільнення та забезпечити свою фінансову стабільність.

Про нюанси отримання компенсацій інформують юристи Адвокатського Об’єднання "Бачинський та партнери".

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Які є виплати при звільненні із ЗСУ

При звільненні з військової служби військовослужбовець має право на компенсацію за невикористану відпустку. Розмір компенсації розраховується на основі середньомісячного доходу військовослужбовця.

Також військовий має право на одноразову грошову допомогу, розмір якої залежить від тривалості служби та звання.

Звичайно, є пенсійні виплати, які стосуються військових, що досягли пенсійного віку або мають необхідний стаж для виходу на пенсію. Розмір пенсії визначається відповідно до законодавства та залежить від тривалості служби, звання та ін.

Є ще інші виплати, які залежать від специфіки служби. Наприклад, компенсація за втрату працездатності, допомога на навчання або перекваліфікацію тощо.

Як отримати виплати при звільненні з лав ЗСУ

Для цього військовий повинен звернутися до командира своєї частини з рапортом. Командир затверджує дату звільнення та передає інформацію до фінансового відділу.

Для отримання виплат необхідно зібрати пакет документів, до якого входять:

копії наказу про звільнення;

документи про несення служби;

довідки про нарахування заробітної плати та інші документи.

Надані документи розглядаються фінансовою службою, яка приймає рішення про нарахування виплат. У разі необхідності можуть бути проведені додаткові перевірки або консультації з іншими органами. Після прийняття рішення про нарахування виплат кошти перераховуються на банківський рахунок військовослужбовця.