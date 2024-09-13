Какие выплаты может получить военнослужащий при увольнении из ВСУ

Деньги в кармане солдата ВСУ. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Любой военнослужащий ВСУ, пройдя многолетнюю службу, имеет право на получение выплат и компенсаций. Эти деньги помогут ему адаптироваться после увольнения и обеспечить свою финансовую стабильность.

О нюансах получения компенсаций информируют юристы Адвокатского Объединения "Бачинский и партнеры".

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Каковы выплаты при увольнении из ВСУ

При увольнении с военной службы военнослужащий имеет право на компенсацию за неиспользованный отпуск. Размер компенсации рассчитывается, исходя из среднемесячного дохода военнослужащего.

Также военный имеет право на единовременную денежную помощь, размер которой зависит от продолжительности службы и звания.

Обычно есть пенсионные выплаты, которые касаются военных, достигших пенсионного возраста или имеющих необходимый стаж для выхода на пенсию. Размер пенсии определяется в соответствии с законодательством и зависит от продолжительности службы, звания и т.д.

Есть еще другие выплаты, зависящие от специфики службы. Например, компенсация за потерю трудоспособности, пособие на обучение или переквалификацию.

Как получить выплаты при увольнении из рядов ВСУ

Для этого военный должен обратиться к командиру своей части с рапортом. Командир утверждает дату увольнения и передает информацию в финансовый отдел.

Для получения выплат необходимо собрать пакет документов, в который входят:

копии приказа об увольнении;

документы о несении службы;

справки о начислении заработной платы и другие документы.

Предоставленные документы рассматриваются финансовой службой, принимающей решение о начислении выплат. В случае необходимости могут быть дополнительные проверки или консультации с другими органами. После принятия решения о начислении выплат денежные средства перечисляются на банковский счет военнослужащего.