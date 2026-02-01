Виплати для поранених захисників України — кому платять найбільше

Військовослужбовець із медсестрою. Фото ілюстративне: Суспільне Луцьк

Військовослужбовцям, які зазнали поранення під час захисту Батьківщину, можуть призначити виплати. Сума допомоги від держави залежатиме від того, за яких обставин боєць отримав травму та чи має він інвалідність.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила адвокатка адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова.

Виплати для поранених захисників України

"Варто зосередитися на належному оформленні медичної документації щодо поранення, правильності складання документів і оскарженні рішень, якщо вони не відповідають нормам і реальним обставинам справи", — зазначила правознавиця.

Найбільші виплати отримують бійців, які через поранення стали особами з інвалідністю або частково втратили працездатність.

Яку одноразову грошову допомогу можуть отримати військові з інвалідністю:

I групи — мільйон 331 тисячу 200 гривень;

II групи — 998 тисяч 400 гривень;

III групи — 832 тисячі гривень.

Якщо військовий має інвалідність, але отримав її не внаслідок захисту Батьківщини, а через проходження служби, розмір виплат становитиме:

для бійців із I групою інвалідності — 399 тисяч 360 гривень;

для тих, хто має II групу інвалідності — 299 тисяч 520 гривень;

для військових із III групою інвалідності — 232 тисячі 960 гривень.

Якщо військовий не має інвалідності, але частково втратив працездатність, сума виплат теж залежатиме від причини, через яку виникли проблеми зі здоров'ям.

Для отримання виплат потрібно мати військовий квиток, витяг із послужного списку, довідку про обставини травми, довідку про безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки та оборони, медичні виписки та довідки.

"Якщо ж за наявності всіх підстав ВЛК не встановлює причинного зв'язку із захистом Батьківщини, необхідно оскаржувати висновок ВЛК, звертаючись до вищого за статусом ВЛК або суду", — порадила Олена Воронкова.

