Выплаты для раненых защитников Украины — кому платят больше всего

Военнослужащим, которые получили ранение во время защиты Родины, могут назначить выплаты. Сумма помощи от государства будет зависеть от того, при каких обстоятельствах боец получил травму и имеет ли он инвалидность.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила адвокат адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

Выплаты для раненых защитников Украины

"Стоит сосредоточиться на надлежащем оформлении медицинской документации по ранению, правильности составления документов и обжаловании решений, если они не соответствуют нормам и реальным обстоятельствам дела", — отметила правовед.

Наибольшие выплаты получают бойцы, которые из-за ранения стали лицами с инвалидностью или частично утратили трудоспособность.

Какую единоразовую денежную помощь могут получить военные с инвалидностью:

I группы — миллион 331 тысячу 200 гривен;

II группы — 998 тысяч 400 гривен;

III группы — 832 тысячи гривен.

Если военный имеет инвалидность, но получил ее не в результате защиты Родины, а из-за прохождения службы, размер выплат составит:

для бойцов с I группой инвалидности — 399 тысяч 360 гривен;

для тех, кто имеет II группу инвалидности — 299 тысяч 520 гривен;

для военных с III группой инвалидности — 232 тысячи 960 гривен.

Если военный не имеет инвалидности, но частично потерял трудоспособность, сумма выплат тоже будет зависеть от причины, по которой возникли проблемы со здоровьем.

Для получения выплат нужно иметь военный билет, выписку из послужного списка, справку об обстоятельствах травмы, справку о непосредственном участии в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, медицинские выписки и справки.

"Если же при наличии всех оснований ВВК не устанавливает причинной связи с защитой Родины, необходимо оспаривать заключение ВВК, обратившись в высший по статусу ВВК или суд", — посоветовала Елена Воронкова.

Напомним, украинские военнослужащие могут получить денежную помощь на решение социально-бытовых вопросов. Такую выплату предоставляют раз в год.

Также мы сообщали, что в феврале некоторые военнослужащие получат сто тысяч гривен дополнительных выплат. Речь идет о тех, кто выполняет задачи в зоне боевых действий.