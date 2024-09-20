Під час лікування бійців ЗСУ за ними зберігається грошове забезпечення, але є нюанси щодо виплат

Евакуація пораненого. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У разі поранення за військовослужбовцем зберігається виплата грошового забезпечення за останньою займаною посадою на весь час лікування. Але тут є важливі нюанси, про які варто знати бійцям ЗСУ.

Про особливості збереження виплат пораненим бійцям інформує Львівський обласний ТЦК та СП.

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Особливості виплат пораненим бійцям ЗСУ

Згідно з інформацією Львівського обласного ТЦК та СП, наразі виплати зберігаються при умові лікування не більш ніж 12 місяців поспіль. Мова про той час, який військовий перебуває в госпіталях чи лікарнях, а також про відпустку для лікування. Зазвичай це триває декілька місяців.

Якщо ж є потреба в більш тривалому лікуванні, то не пізніше ніж за 4 місяці після початку лікування потрібно пройти ВЛК. Саме на основі цього рішення надалі має продовжуватися виплата грошового забезпечення.

"Бойові" для поранених також виплачуються. Їх виплачують під час перебування на стаціонарному лікуванні (зокрема й за кордоном) і під час відпустки для лікування в разі тяжкого поранення.

Однак є нюанси:

підставою для цієї виплати є довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), так звана форма 5. Її мають надати у військовій частині. І в ній має бути вказано, що поранення пов’язане із захистом України. Якщо такого формулювання в довідці немає, то гроші, найімовірніше, не нарахують;

також у довідці має бути прописано, що військовослужбовець був у засобах індивідуального захисту, не вчиняв кримінального правопорушення, не намагався сам собі завдати тілесного ушкодження і не перебував у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Всі перелічені пункти є підставою для відмови у виплаті додаткової винагороди.

Якщо ж додаткова нагорода після поранення не виплачується, то треба написати рапорт на ім’я командира щодо включення до наказу про виплату додаткової винагороди і додати до цього рапорту копію довідки про поранення.

Якщо відмовляють у виплаті, й ви вважаєте це неправомірним, то звертатися можна на гарячу лінію Міноборони або до юристів.