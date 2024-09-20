Во время лечения бойцов ВСУ за ними сохраняется денежное довольствие, но есть нюансы выплат

Эвакуация раненого. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В случае ранения за военнослужащим сохраняется выплата денежного довольствия по последней занимаемой должности на все время лечения. Но здесь есть важные нюансы, о которых следует знать бойцам ВСУ.

Об особенностях сохранения выплат раненым бойцам информирует Львовский областной ТЦК и СП.

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Особенности выплат раненым бойцам ВСУ

Согласно информации Львовского областного ТЦК и СП, выплаты сохраняются при условии лечения не более 12 месяцев подряд. Речь идет о том времени, которое военный находится в госпиталях или больницах, а также об отпуске для лечения. Обычно это длится несколько месяцев.

Если же потребность в более длительном лечении, то не позднее чем через 4 месяца после начала лечения нужно пройти ВЛК. Именно на основе этого решения в дальнейшем должна продолжаться выплата денежного довольствия.

"Боевые" для раненых также выплачиваются. Их выплачивают во время пребывания на стационарном лечении (в том числе и за рубежом) и при отпуске для лечения в случае тяжелого ранения.

Однако есть нюансы:

основанием для этой выплаты есть справка об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья), так называемая форма 5. Ее должны предоставить в воинской части. И в нем должно быть указано, что ранение связано с защитой Украины. Если такой формулировки в справке нет, то деньги, скорее всего, не начислят;

также в справке должно быть прописано, что военнослужащий находился в средствах индивидуальной защиты, не совершал уголовного правонарушения, не пытался сам нанести телесное повреждение и не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Все перечисленные пункты являются основанием для отказа в выплате дополнительного вознаграждения.

Если же дополнительная награда после ранения не выплачивается, то нужно написать рапорт на имя командира по включению в приказ о выплате дополнительного вознаграждения и добавить в этот рапорт копию справки о ранении.

Если отказывают в выплате, и вы считаете это неправомерным, то можно обращаться на горячую линию Минобороны или к юристам.