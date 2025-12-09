Виплати в ЗСУ грудень 2025 - які виплати отримують прикомандировані військові

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: 104 ОБр ТрО

Якщо військовослужбовець був прикомандирований до іншої військової частини, зарплату він все одно отримує за місцем штатної служби. Та цей процес не може тривати безкінечно, його дія обмежена кількома місяцями.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Хто платить зарплату прикомандированим

Під час військової служби частина військовослужбовців можуть бути з тих чи інших причин прикомандировані до інших військових частин (в/ч).

У Міністерстві оборони пояснили, як відбуваються виплати для таких військових.

"Грошове забезпечення військовослужбовцям, які відряджені до інших в/ч чи установ, виплачується за місцем штатної служби", — зазначили у військовому відомстві.

Як довго триває нарахування зарплати у відрядженні

Разом з тим, пояснили у Міноборони, таке фінансування відбувається не на постійній основі.

"Якщо військовослужбовець відряджений і зарахований в розпорядження, то грошове забезпечення виплачується 2 місяці, а потім припиняється", — наголосили у МО.

Після цього військового потрібно відкликати, або ухвалювати кадрове рішення, шукаючи йому місце служби (посаду) тощо.

