Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Выплаты для прикомандированных — что они получат в декабре

Выплаты для прикомандированных — что они получат в декабре

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 03:32
Выплаты в ВСУ декабрь 2025 - какие выплаты получают прикомандированные военные
Военнослужащий ВСУ. Фото: 104 ОБр ТрО

Если военнослужащий был прикомандирован в другую воинскую часть, зарплату он все равно получает по месту штатной службы. Но этот процесс не может длиться бесконечно, его действие ограничено несколькими месяцами.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Реклама
Читайте также:

Кто платит зарплату прикомандированным

Во время военной службы часть военнослужащих могут быть по тем или иным причинам прикомандированы в другие воинские части (в/ч).

В Министерстве обороны объяснили, как происходят выплаты для таких военных.

"Денежное обеспечение военнослужащим, которые командированы в другие в/ч или учреждения, выплачивается по месту штатной службы", — отметили в военном ведомстве.

Как долго длится начисление зарплаты в командировке

Вместе с тем, пояснили в Минобороны, такое финансирование происходит не на постоянной основе.

"Если военнослужащий командирован и зачислен в распоряжение, то денежное обеспечение выплачивается 2 месяца, а затем прекращается", — отметили в МО.

После этого военного нужно отозвать, или принимать кадровое решение, ища ему место службы (должность) и тому подобное.

Напомним, мы ранее писали о том, кому из военнослужащих ВСУ в декабре дополнительно начислят более 24 тыс. грн.

Добавим, мы сообщали о том, увеличат ли зарплаты военным в 2026 году.

выплаты ВСУ финансы зарплата военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации