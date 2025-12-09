Выплаты в ВСУ декабрь 2025 - какие выплаты получают прикомандированные военные

Военнослужащий ВСУ. Фото: 104 ОБр ТрО

Если военнослужащий был прикомандирован в другую воинскую часть, зарплату он все равно получает по месту штатной службы. Но этот процесс не может длиться бесконечно, его действие ограничено несколькими месяцами.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Кто платит зарплату прикомандированным

Во время военной службы часть военнослужащих могут быть по тем или иным причинам прикомандированы в другие воинские части (в/ч).

В Министерстве обороны объяснили, как происходят выплаты для таких военных.

"Денежное обеспечение военнослужащим, которые командированы в другие в/ч или учреждения, выплачивается по месту штатной службы", — отметили в военном ведомстве.

Как долго длится начисление зарплаты в командировке

Вместе с тем, пояснили в Минобороны, такое финансирование происходит не на постоянной основе.

"Если военнослужащий командирован и зачислен в распоряжение, то денежное обеспечение выплачивается 2 месяца, а затем прекращается", — отметили в МО.

После этого военного нужно отозвать, или принимать кадровое решение, ища ему место службы (должность) и тому подобное.

