Контракти 18–24 — військовий пояснив, чому їх продовжують

Військовослужбовець готує дрон до запуску. Фото: REUTERS/Stringer

Начальник служби інформації і комунікації 15-ї бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг" Віталій Міловідов заявив, що військовослужбовці віком 18–24 років у його підрозділі після завершення річного контракту не поспішають звільнятися й переважно продовжують службу. За його словами, ключовою причиною є те, що фінансове забезпечення зберігається, а обіцяні виплати фактично здійснюються.

Про це він сказав в ефірі "Ранок.LIVE".

Міловідов також зазначив, що мотиваційна контрактна функція для вікової групи 18–24 років дала результат і залучила певну кількість молодих людей, однак масового характеру ця історія, на його оцінку, не набула. Водночас, як додав військовий, підписання контрактів триває на регулярній основі, коли хлопцям і дівчатам виповнюється 18 років або трохи більше.

Коментуючи ширше питання про перехід Збройних Сил України на контрактну модель, Міловідов сказав, що така мета виглядає реалістичною. Він уточнив, що в цілому грошове забезпечення мобілізованих і тих, хто служить за контрактом, є співставним, якщо не брати окремі мотиваційні програми, спрямовані на залучення категорій, які не підлягають призову.

"Ця мета, на мою думку, є доволі реалістичною, і при оптимізації штатів, і при введенні, тобто підвищення грошового забезпечення, це можна мати впевнений успіх", — висловився військовий.

Раніше в Міноборони роз'яснювали про пільги для військовослужбовців-контрактників за програмою "18-24", а також як підписати цей контракт тим, кому ще не виповнилося 25 років.

Окремо надавали пояснення, як нараховується виплата 1 млн гривень контрактникам.