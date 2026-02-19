Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Військовослужбовці масово продовжують контракти 18-24 — що мотивує

Військовослужбовці масово продовжують контракти 18-24 — що мотивує

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 11:58
Контракти 18–24 — військовий пояснив, чому їх продовжують
Військовослужбовець готує дрон до запуску. Фото: REUTERS/Stringer

Начальник служби інформації і комунікації 15-ї бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг" Віталій Міловідов заявив, що військовослужбовці віком 18–24 років у його підрозділі після завершення річного контракту не поспішають звільнятися й переважно продовжують службу. За його словами, ключовою причиною є те, що фінансове забезпечення зберігається, а обіцяні виплати фактично здійснюються.

Про це він сказав в ефірі "Ранок.LIVE".

Реклама
Читайте також:

Молоді контрактники здебільшого продовжують службу в ЗСУ

Міловідов також зазначив, що мотиваційна контрактна функція для вікової групи 18–24 років дала результат і залучила певну кількість молодих людей, однак масового характеру ця історія, на його оцінку, не набула. Водночас, як додав військовий, підписання контрактів триває на регулярній основі, коли хлопцям і дівчатам виповнюється 18 років або трохи більше.

Коментуючи ширше питання про перехід Збройних Сил України на контрактну модель, Міловідов сказав, що така мета виглядає реалістичною. Він уточнив, що в цілому грошове забезпечення мобілізованих і тих, хто служить за контрактом, є співставним, якщо не брати окремі мотиваційні програми, спрямовані на залучення категорій, які не підлягають призову. 

"Ця мета, на мою думку, є доволі реалістичною, і при оптимізації штатів, і при введенні, тобто підвищення грошового забезпечення, це можна мати впевнений успіх", — висловився військовий.

Раніше в Міноборони роз'яснювали про пільги для військовослужбовців-контрактників за програмою "18-24", а також як підписати цей контракт тим, кому ще не виповнилося 25 років. 

Окремо надавали пояснення, як нараховується виплата 1 млн гривень контрактникам.

ЗСУ мобілізація війна в Україні контракт військовослужбовці
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації