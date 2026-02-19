Миловидев оценил перспективы перехода ВСУ на контрактную модель

Военнослужащий готовит дрон к запуску. Фото: REUTERS/Stringer

В 15-й бригаде оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Кара-Даг" пока не фиксировали случаев, когда военные в возрасте 18-24 лет покидали службу сразу после завершения годового контракта. Молодые новобранцы наоборот стремятся сохранить службу.

Об этом он сказал в эфире "Ранок.LIVE".

Молодые контрактники в основном продолжают службу в ВСУ

Миловидов также отметил, что мотивационная контрактная функция для возрастной группы 18-24 лет дала результат и привлекла определенное количество молодых людей, однако массового характера эта история, по его оценке, не приобрела. В то же время, как добавил военный, подписание контрактов продолжается на регулярной основе, когда ребятам исполняется 18 лет или чуть больше.

Комментируя шире вопрос о переходе Вооруженных Сил Украины на контрактную модель, Миловидов сказал, что такая цель выглядит реалистичной. Он уточнил, что в целом денежное обеспечение мобилизованных и тех, кто служит по контракту, является сопоставимым, если не брать отдельные мотивационные программы, направленные на привлечение категорий, которые не подлежат призыву.

"Эта цель, по моему мнению, является довольно реалистичной, и при оптимизации штатов, и при введении, то есть повышение денежного обеспечения, это можно иметь уверенный успех", — высказался военный.

Ранее в Минобороны разъясняли о льготах для военнослужащих-контрактников по программе "18-24", а также как подписать этот контракт тем, кому еще не исполнилось 25 лет.

Отдельно давали объяснения, как начисляется выплата 1 млн гривен контрактникам.