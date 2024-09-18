Куди йдуть кошти з військового збору в Україні

Українські гривні. Фото: УНІАН

Військовий збір в Україні зобов'язані сплачувати всі резиденти країни незалежно від джерела їхнього доходу, а також іноземні громадяни, які отримують доходи на території нашої країни. Це також стосується податкових агентів, відповідальних за утримання та сплату ПДФО. На сьогодні ставка військового збору становить 1,5%, але уряд розглядає можливість підвищення її до 5%.

Про це йдеться на порталі Державної податкової служби України.

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Кому треба сплачувати військовий збір

Військовий збір зобов'язані сплачувати фізичні особи, які є резидентами України, незалежно від того, чи отримують вони дохід з українських джерел, чи з-за кордону.

Також військовий збір мають сплачувати:

фізичні особи, які не є резидентами України, проте вони отримують дохід з джерел всередині країни;

податкові агенти, за умови, що на них покладено обов'язок з утримання та сплати ПДФО.

Наразі ставка військового збору становить 1,5%. Проте уряд планує підвищити її до 5%.

На що витрачається військовий збір

Хоча військовий збір має цільове спрямування, спочатку кошти надходять до державного бюджету України. Фактично, цей податок є додатковим до ПДФО. Його запровадили для збільшення фінансових ресурсів, які можуть бути використані на підтримку та забезпечення військовослужбовців.

Куди спрямовують ці гроші:

на підвищення обороноздатності країни;

покупку військового оснащення та зброї;

забезпечення військовослужбовців.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроєкт у першому читанні, що передбачає масштабне підвищення податків в Україні. У разі ухвалення документа, нові податки запровадять "заднім числом" — з 1 жовтня 2024 року.

Також ми писали, що народний депутат Георгій Мазурашу заявив в ефірі Ранок.LIVE, що підвищення податків приведе до тінізації економіки. За його словами, потрібно розглянути можливість зменшення податків.