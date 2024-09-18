Куда идут средства с военного сбора в Украине

Военный сбор — кто должен платить и куда идут средства
Военный сбор в Украине обязан платить все резиденты страны независимо от источника их дохода, а также иностранные граждане, получающие доходы на территории нашей страны. Это также касается налоговых агентов, ответственных за содержание и уплату НДФЛ. На сегодняшний день ставка военного сбора составляет 1,5%, но правительство рассматривает возможность повышения ее до 5%.
Об этом говорится на портале Государственной налоговой службы Украины.
Кому нужно платить военный сбор
Военный сбор обязаны платить физические лица, являющиеся резидентами Украины, независимо от того, получают ли они доход из украинских источников или из-за границы.
Также военный сбор должны платить:
- физические лица, не являющиеся резидентами Украины, однако они получают доход из источников внутри страны;
- налоговые агенты, при условии, что на них возложена обязанность по удержанию и уплате НДФЛ.
В настоящее время ставка военного сбора составляет 1,5%. Однако правительство планирует повысить его до 5%.
На что тратится военный сбор
Хотя военный сбор имеет целевую направленность, сначала средства поступают в государственный бюджет Украины. Фактически, этот налог является дополнительным к НДФЛ. Его ввели для увеличения финансовых ресурсов, которые могут быть использованы для поддержки и обеспечения военнослужащих.
Куда направляют эти деньги:
- повышение обороноспособности страны;
- покупку военной оснастки и оружия;
- обеспечение военнослужащих.
Что еще нужно знать
Напомним, Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады рекомендовал принять законопроект в первом чтении, предусматривающий масштабное повышение налогов в Украине. В случае принятия документа новые налоги введут "задним числом" — с 1 октября 2024 года.
Также мы писали, что народный депутат Георгий Мазураш заявил в эфире Ранок.LIVE, что повышение налогов приведет к тенизации экономики. По его словам, следует рассмотреть возможность уменьшения налогов.
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