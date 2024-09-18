Куда идут средства с военного сбора в Украине

Украинские гривны. Фото: УНІАН

Военный сбор в Украине обязан платить все резиденты страны независимо от источника их дохода, а также иностранные граждане, получающие доходы на территории нашей страны. Это также касается налоговых агентов, ответственных за содержание и уплату НДФЛ. На сегодняшний день ставка военного сбора составляет 1,5%, но правительство рассматривает возможность повышения ее до 5%.

Об этом говорится на портале Государственной налоговой службы Украины.

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Кому нужно платить военный сбор

Военный сбор обязаны платить физические лица, являющиеся резидентами Украины, независимо от того, получают ли они доход из украинских источников или из-за границы.

Также военный сбор должны платить:

физические лица, не являющиеся резидентами Украины, однако они получают доход из источников внутри страны;

налоговые агенты, при условии, что на них возложена обязанность по удержанию и уплате НДФЛ.

В настоящее время ставка военного сбора составляет 1,5%. Однако правительство планирует повысить его до 5%.

На что тратится военный сбор

Хотя военный сбор имеет целевую направленность, сначала средства поступают в государственный бюджет Украины. Фактически, этот налог является дополнительным к НДФЛ. Его ввели для увеличения финансовых ресурсов, которые могут быть использованы для поддержки и обеспечения военнослужащих.

Куда направляют эти деньги:

повышение обороноспособности страны;

покупку военной оснастки и оружия;

обеспечение военнослужащих.

Что еще нужно знать

Напомним, Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады рекомендовал принять законопроект в первом чтении, предусматривающий масштабное повышение налогов в Украине. В случае принятия документа новые налоги введут "задним числом" — с 1 октября 2024 года.

Также мы писали, что народный депутат Георгий Мазураш заявил в эфире Ранок.LIVE, что повышение налогов приведет к тенизации экономики. По его словам, следует рассмотреть возможность уменьшения налогов.