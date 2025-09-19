Відео
Головна Військова економіка Військовий працював на спецслужби РФ — як його покарав суд

Військовий працював на спецслужби РФ — як його покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 01:03
Військовий зливав дані спецслужбі РФ — яке покарання обрав для нього суд
Військовослужбовець. Фото ілюстративне: freepik.com

У Вінницькій області обрали покарання військовослужбовцю, який співпрацював з російськими спецслужбами. Чоловік за гроші передавав представнику ворожої країни інформацію військового характеру з географічними координатами.

Про це в четвер, 18 вересня, повідомила у Спеціалізованій прокуратурі Південно-Західного округу

Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, військовослужбовця завербував представник спецслужб РФ. У період від серпня минулого року він збирав розвідувальні дані для ворога. Зокрема, в Одесі та за місцем проходження військової служби на Вінниччині фіксував і передавав у Telegram фотографії та відеоматеріали з військовими об'єктами, місцями зберігання озброєння, військової техніки та особового складу військової частини. 

Рішення суду 

Чоловіка визнали винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, — Ред.). Тростянецький районний суд Вінницької області засудив його до 15 років ув'язнення та конфіскації майна.

Нагадаємо, в Одесі судитимуть колишнього військкома Євгена Борисова. Він підробив документи про наявність бойового поранення, щоб отримати додаткову грошову винагороду та відпустку для лікування.

Також ми повідомляли про вирок чоловіку, який підробляв посвідчення СБУ. Йому призначили покарання у вигляді випробувального терміну.

суд правосуддя держзрада військовослужбовці судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
