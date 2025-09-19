Військовий зливав дані спецслужбі РФ — яке покарання обрав для нього суд

Військовослужбовець. Фото ілюстративне: freepik.com

У Вінницькій області обрали покарання військовослужбовцю, який співпрацював з російськими спецслужбами. Чоловік за гроші передавав представнику ворожої країни інформацію військового характеру з географічними координатами.

Про це в четвер, 18 вересня, повідомила у Спеціалізованій прокуратурі Південно-Західного округу.

Деталі справи

За даними слідства, військовослужбовця завербував представник спецслужб РФ. У період від серпня минулого року він збирав розвідувальні дані для ворога. Зокрема, в Одесі та за місцем проходження військової служби на Вінниччині фіксував і передавав у Telegram фотографії та відеоматеріали з військовими об'єктами, місцями зберігання озброєння, військової техніки та особового складу військової частини.

Рішення суду

Чоловіка визнали винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, — Ред.). Тростянецький районний суд Вінницької області засудив його до 15 років ув'язнення та конфіскації майна.

