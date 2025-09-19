Военный сливал данные спецслужбе РФ — какое наказание избрал для него суд

Военнослужащий. Фото иллюстративное: freepik.com

В Винницкой области избрали наказание военнослужащему, который сотрудничал с российскими спецслужбами. Мужчина за деньги передавал представителю вражеской страны информацию военного характера с географическими координатами.

Об этом в четверг, 18 сентября, сообщили в Специализированной прокуратуре Юго-Западного округа.

Детали дела

По данным следствия, военнослужащего завербовал представитель спецслужб РФ. В период с августа прошлого года он собирал разведывательные данные для врага. В частности, в Одессе и по месту прохождения военной службы в Винницкой области фиксировал и передавал в Telegram фотографии и видеоматериалы с военными объектами, местами хранения вооружения, военной техники и личного состава воинской части.

Решение суда

Мужчину признали виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, — Ред.). Тростянецкий районный суд Винницкой области приговорил его к 15 годам заключения и конфискации имущества.

