Скільки може отримувати військовий в Україні у листопаді 2024 року

Українські військові. Фото: Генштаб

В Україні військовослужбовці можуть отримати додаткову виплату за знищення російської техніки. Сума грошової винагороди може сягнути до 243 тисяч гривень.

Про це пише Судово-Юридична газета.

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Так, за знищену або захоплену техніку росіян військові можуть отримати такі виплати:

корабель (I ранг 243 600 гривень, II ранг 182 700 гривень, III ранг 121 800 гривень, IV ранг — 97 440 гривень);

бойовий літак та ЗРК — 121 800 гривень;

РСЗВ — 60 900 гривень;

тактичний ракетний комплекс, військовий літак — 54 810 гривень;

танк, наземна артилерія та бойові вертольоти — 48 720 гривень;

наземна артилерія (інша), військовий вертоліт, протитанковий ракетний комплекс — 42 630 гривень;

бойова машина піхоти (десанту), бронетранспортер, броньована розвідувально-дозорна машина — 42 630 гривень;

інший літальний апарат (об’єкт), оснащений засобами ураження або спостереження (у тому числі безпілотний) — 36 540 гривень;

переносний ЗРК — 30 450 гривень;

судно військового (допоміжного) забезпечення водотоннажністю понад 5 тисяч тонн — 30 450 гривень;

судно військового (допоміжного) забезпечення водотоннажністю до 5 тисяч тонн включно — 24 360 гривень;

військовий автомобіль (вантажного, спеціалізованого), малогабаритне судно бойового (розвідувального) призначення, військовий тягач, військова інженерна машина — 12 180 гривень.

Для того, аби отримати грошову винагороду, необхідно офіційне підтвердження, яким може бути:

журнал бойових дій;

рапорт командира підрозділу чи групи із зазначенням обставин, місця, дати, часу, способу знищення, типу техніки та суми винагороди для кожного бійця, що брав участь;

донесення (доповідь, рапорт) командирів суміжних підрозділів, які за результатом спостереження підтвердили знищення техніки;

дані фото- або відеофіксації, технічних засобів розвідки, відеозапис відображення обстановки під час бойової роботи — щодо знищеної техніки;

акт оприбуткування трофейного майна — щодо захопленої техніки.

Далі відповідні документи треба надіслати до органу військового управління для розгляду. Розмір виплат для кожного військового, який брав участь у знищенні чи захопленні техніки, визначається рішенням командира.

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