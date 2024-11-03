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Військові можуть отримати до 243 тисяч — за що платять

3 листопада 2024 19:28
Артем Кругленко - Редактор
Скільки може отримувати військовий в Україні у листопаді 2024 року
Українські військові. Фото: Генштаб
Артем Кругленко - Редактор

В Україні військовослужбовці можуть отримати додаткову виплату за знищення російської техніки. Сума грошової винагороди може сягнути до 243 тисяч гривень.

Про це пише Судово-Юридична газета.

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Так, за знищену або захоплену техніку росіян військові можуть отримати такі виплати:

  • корабель (I ранг 243 600 гривень, II ранг 182 700 гривень, III ранг 121 800 гривень, IV ранг — 97 440 гривень);
  • бойовий літак та ЗРК — 121 800 гривень;
  • РСЗВ — 60 900 гривень;
  • тактичний ракетний комплекс, військовий літак — 54 810 гривень;
  • танк, наземна артилерія та бойові вертольоти — 48 720 гривень;
  • наземна артилерія (інша), військовий вертоліт, протитанковий ракетний комплекс — 42 630 гривень;
  • бойова машина піхоти (десанту), бронетранспортер, броньована розвідувально-дозорна машина — 42 630 гривень;
  • інший літальний апарат (об’єкт), оснащений засобами ураження або спостереження (у тому числі безпілотний) — 36 540 гривень;
  • переносний ЗРК — 30 450 гривень;
  • судно військового (допоміжного) забезпечення водотоннажністю понад 5 тисяч тонн — 30 450 гривень;
  • судно військового (допоміжного) забезпечення водотоннажністю до 5 тисяч тонн включно — 24 360 гривень;
  • військовий автомобіль (вантажного, спеціалізованого), малогабаритне судно бойового (розвідувального) призначення, військовий тягач, військова інженерна машина — 12 180 гривень.

Для того, аби отримати грошову винагороду, необхідно офіційне підтвердження, яким може бути:

  • журнал бойових дій;
  • рапорт командира підрозділу чи групи із зазначенням обставин, місця, дати, часу, способу знищення, типу техніки та суми винагороди для кожного бійця, що брав участь;
  • донесення (доповідь, рапорт) командирів суміжних підрозділів, які за результатом спостереження підтвердили знищення техніки;
  • дані фото- або відеофіксації, технічних засобів розвідки, відеозапис відображення обстановки під час бойової роботи — щодо знищеної техніки;
  • акт оприбуткування трофейного майна — щодо захопленої техніки.

Далі відповідні документи треба надіслати до органу військового управління для розгляду. Розмір виплат для кожного військового, який брав участь у знищенні чи захопленні техніки, визначається рішенням командира.

Раніше стало відомо, хто з військовослужбовців може звільнитися зі служби у листопаді — названо категорії.

Крім того, ми писали, чи можуть призвати на військову службу людей з інвалідністю у листопаді. Адвокат пояснила законність такої мобілізації.

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