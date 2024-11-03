Сколько может получать военный в Украине в ноябре 2024 года

Украинские военные. Фото: Генштаб

В Украине военнослужащие могут получить дополнительную выплату за уничтожение российской техники. Сумма денежного вознаграждения может достигнуть до 243 тысяч гривен.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

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Так, за уничтоженную или захваченную технику россиян военные могут получить следующие выплаты:

корабль (I ранг 243 600 гривен, II ранг 182 700 гривен, III ранг 121 800 гривен, IV ранг — 97 440 гривен);

боевой самолет и ЗРК — 121 800 гривен;

РСЗО — 60 900 гривен;

тактический ракетный комплекс, военный самолет — 54 810 гривен;

танк, наземная артиллерия и боевые вертолеты — 48 720 гривен;

наземная артиллерия (другая), военный вертолет, противотанковый ракетный комплекс — 42 630 гривен;

боевая машина пехоты (десанта), бронетранспортер, бронированная разведывательно-дозорная машина — 42 630 гривен;

другой летательный аппарат (объект), оснащенный средствами поражения или наблюдения (в том числе беспилотный) — 36 540 гривен;

переносной ЗРК — 30 450 гривен;

судно военного (вспомогательного) обеспечения водоизмещением более 5 тысяч тонн — 30 450 гривен;

судно военного (вспомогательного) обеспечения водоизмещением до 5 тысяч тонн включительно — 24 360 гривен;

военный автомобиль (грузового, специализированного), малогабаритное судно боевого (разведывательного) назначения, военный тягач, военная инженерная машина — 12 180 гривен.

Для того чтобы получить денежное вознаграждение, необходимо официальное подтверждение, каким может быть:

журнал боевых действий;

рапорт командира подразделения или группы с указанием обстоятельств, места, даты, времени, способа уничтожения, типа техники и суммы вознаграждения для каждого участника;

донесение (доклад, рапорт) командиров смежных подразделений, которые по результатам наблюдения подтвердили уничтожение техники;

данные фото- или видеофиксации, технических средств разведки, видеозапись отображения обстановки во время боевой работы — относительно уничтоженной техники;

акт оприходования трофейного имущества — по поводу захваченной технике.

Далее соответствующие документы должны быть направлены в орган военного управления для рассмотрения. Размер выплат для каждого военного, участвовавшего в уничтожении или захвате техники, определяется решением командира.

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