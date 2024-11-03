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Военные могут получить до 243 тысяч — за что платят

3 ноября 2024 19:28
Артем Кругленко - Редактор
Сколько может получать военный в Украине в ноябре 2024 года
Украинские военные. Фото: Генштаб
Артем Кругленко - Редактор

В Украине военнослужащие могут получить дополнительную выплату за уничтожение российской техники. Сумма денежного вознаграждения может достигнуть до 243 тысяч гривен.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

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Так, за уничтоженную или захваченную технику россиян военные могут получить следующие выплаты:

  • корабль (I ранг 243 600 гривен, II ранг 182 700 гривен, III ранг 121 800 гривен, IV ранг — 97 440 гривен); 
  • боевой самолет и ЗРК — 121 800 гривен;
  • РСЗО — 60 900 гривен;
  • тактический ракетный комплекс, военный самолет — 54 810 гривен;
  • танк, наземная артиллерия и боевые вертолеты — 48 720 гривен;
  • наземная артиллерия (другая), военный вертолет, противотанковый ракетный комплекс — 42 630 гривен;
  • боевая машина пехоты (десанта), бронетранспортер, бронированная разведывательно-дозорная машина — 42 630 гривен;
  • другой летательный аппарат (объект), оснащенный средствами поражения или наблюдения (в том числе беспилотный) — 36 540 гривен;
  • переносной ЗРК — 30 450 гривен;
  • судно военного (вспомогательного) обеспечения водоизмещением более 5 тысяч тонн — 30 450 гривен;
  • судно военного (вспомогательного) обеспечения водоизмещением до 5 тысяч тонн включительно — 24 360 гривен;
  • военный автомобиль (грузового, специализированного), малогабаритное судно боевого (разведывательного) назначения, военный тягач, военная инженерная машина — 12 180 гривен.

Для того чтобы получить денежное вознаграждение, необходимо официальное подтверждение, каким может быть:

  • журнал боевых действий;
  • рапорт командира подразделения или группы с указанием обстоятельств, места, даты, времени, способа уничтожения, типа техники и суммы вознаграждения для каждого участника;
  • донесение (доклад, рапорт) командиров смежных подразделений, которые по результатам наблюдения подтвердили уничтожение техники;
  • данные фото- или видеофиксации, технических средств разведки, видеозапись отображения обстановки во время боевой работы — относительно уничтоженной техники;
  • акт оприходования трофейного имущества — по поводу захваченной технике.

Далее соответствующие документы должны быть направлены в орган военного управления для рассмотрения. Размер выплат для каждого военного, участвовавшего в уничтожении или захвате техники, определяется решением командира.

Ранее стало известно, кто из военнослужащих может уволиться со службы в ноябре — названы категории.

Кроме того, мы писали, могут ли призвать на военную службу людей с инвалидностью в ноябре. Адвокат объяснила законность такой мобилизации.

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