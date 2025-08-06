Пенсія для військових - вислуга років для військових

Військова пенсія — у якому віці діє вислуга років
Військовослужбовець Збройних сил України має право на військову пенсію навіть у тому випадку, якщо останнім його робочим місцем була не військова частина. Пенсія за вислугою років починає діяти з 45-річного віку.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Пенсія для військового
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він отримати військову пенсію, якщо після військової служби продовжив працювати у цивільних підприємствах.
"Ви маєте право на оформлення пенсії, незважаючи на те, що останнє місце роботи було не військова частина, а приватне підприємство, якщо на день звільнення з військової служби у 2022 році Ваш вік становив 45 років", — наголосив у відповіді цьому громадянину адвокат Юрій Айвазян.
Вислуга років — коли її враховують
Юрист також наголосив, коли починає працювати вислуга років для військовослужбовців.
За словами Айвазяна, право на пенсію за вислугою років мають ті військовослужбовці, які з 1 жовтня 2020 року або після цієї дати на день звільнення мають вислугу 25 календарних років і більше або досягли на день звільнення зі служби 45-річного віку.
Важливим фактором є наявність страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба.
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