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Військова пенсія — у якому віці діє вислуга років

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 05:41
Пенсія для військових - вислуга років для військових
Військовий пенсіонер. Фото: vn.20minut.ua

Військовослужбовець Збройних сил України має право на військову пенсію навіть у тому випадку, якщо останнім його робочим місцем була не військова частина. Пенсія за вислугою років починає діяти з 45-річного віку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він отримати військову пенсію, якщо після військової служби продовжив працювати у цивільних підприємствах.

"Ви маєте право на оформлення пенсії, незважаючи на те, що останнє місце роботи було не військова частина, а приватне підприємство, якщо на день звільнення з військової служби у 2022 році Ваш вік становив 45 років", — наголосив у відповіді цьому громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Вислуга років — коли її враховують

Юрист також наголосив, коли починає працювати вислуга років для військовослужбовців.

За словами Айвазяна, право на пенсію за вислугою років мають ті військовослужбовці, які з 1 жовтня 2020 року або після цієї дати на день звільнення мають вислугу 25 календарних років і більше або досягли на день звільнення зі служби 45-річного віку.

Важливим фактором є наявність страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як впливає на пенсії грошове забезпечення військовослужбовців.

Додамо, ми повідомляли про те, як оформити пенсію з інвалідності в ЗСУ.

ЗСУ пенсії пенсіонери армія військова служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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