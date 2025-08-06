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Главная Военная экономика Военная пенсия — в каком возрасте действует выслуга лет

Военная пенсия — в каком возрасте действует выслуга лет

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 05:41
Пенсия для военных - выслуга лет для военных
Военный пенсионер. Фото: vn.20minut.ua

Военнослужащий Вооруженных сил Украины имеет право на военную пенсию даже в том случае, если последним его рабочим местом была не воинская часть. Пенсия по выслуге лет начинает действовать с 45-летнего возраста.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он получить военную пенсию, если после военной службы продолжил работать в гражданских предприятиях.

"Вы имеете право на оформление пенсии, несмотря на то, что последнее место работы было не воинская часть, а частное предприятие, если на день увольнения с военной службы в 2022 году Ваш возраст составлял 45 лет", — отметил в ответе этому гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Выслуга лет — когда ее учитывают

Юрист также отметил, когда начинает работать выслуга лет для военнослужащих.

По словам Айвазяна, право на пенсию по выслуге лет имеют те военнослужащие, которые с 1 октября 2020 года или после этой даты на день увольнения имеют выслугу 25 календарных лет и более или достигли на день увольнения со службы 45-летнего возраста.

Важным фактором является наличие страхового стажа 25 лет и более, из которых не менее 12 календарных лет и 6 месяцев составляет военная служба.

Напомним, мы ранее писали о том, как влияет на пенсии денежное обеспечение военнослужащих.

Добавим, мы сообщали о том, как оформить пенсию по инвалидности в В СУ.

ВСУ пенсии пенсионеры армия военная служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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