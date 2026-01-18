Відео
Головна Військова економіка Війська забезпечення — додаткова винагорода у січні

Війська забезпечення — додаткова винагорода у січні

Дата публікації: 18 січня 2026 05:35
Додаткові виплати військовим січень 2026 - розмір винагороди
Військовослужбовці ЗСУ. Фото: 24 ОМБр ім. короля Данила

Право на додаткову винагороду мають не тільки військовослужбовці бойових бригад ЗСУ, а і ті, хто проходять військову службу у підрозділах забезпечення. У військовому відомстві пояснили, як саме нараховуються ці кошти.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

За що війська забезпечення отримають додаткові 30 тисяч

Військовослужбовці, які проходять військову службу (як мобілізовані чи контрактники) у підрозділах забезпечення бойових угруповань військ Сил оборони України, мають право, як і інші військові, не тільки на базове грошове забезпечення, а і на додаткову винагороду.

Так, ці військові можуть отримати додаткові кошти у розмірі 30 тисяч гривень.

У Міноборони пояснили, коли саме, за яких умов виплачуються такі суми.

"Виплата додаткової винагороди в розмірі 30 000 гривень здійснюється військовослужбовцям, які виконують завдання із всебічного забезпечення, у районах ведення воєнних (бойових) дій", — підкреслили у військовому відомстві.

Максимальна додаткова винагорода у січні

У деяких випадках додаткова винагорода може зрости і до 100 тисяч гривень на місяць.

Це можливо тоді, коли військовослужбовці підрозділів забезпечення виконують спеціальні завдання із всебічного забезпечення чинних угруповань військ СОУ на лінії бойового зіткнення з противником на глибину виконання бойових завдань військовою частиною першого ешелону оборони або наступу до батальйону включно.

Ця сума нараховується у розрахунку на місяць пропорційно часу участі військовослужбовця у виконанні бойових чи спеціальних завдань у таких умовах.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що парламентарі пропонують збільшити грошове забезпечення військових до 100 тис. грн на місяць.

Додамо, ми повідомляли про те, коли саме військовослужбовцям нарахують гроші у січні 2026 року.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
