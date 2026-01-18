Дополнительные выплаты военным январь 2026 - размер вознаграждения

Войска обеспечения — дополнительное вознаграждение в январе
Право на дополнительное вознаграждение имеют не только военнослужащие боевых бригад ВСУ, а и те, кто проходят военную службу в подразделениях обеспечения. В военном ведомстве объяснили, как именно начисляются эти средства.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
За что войска обеспечения получат дополнительные 30 тысяч
Военнослужащие, которые проходят военную службу (как мобилизованные или контрактники) в подразделениях обеспечения боевых группировок войск Сил обороны Украины, имеют право, как и другие военные, не только на базовое денежное обеспечение, но и на дополнительное вознаграждение.
Так, эти военные могут получить дополнительные средства в размере 30 тысяч гривен.
В Минобороны объяснили, когда именно, при каких условиях выплачиваются такие суммы.
"Выплата дополнительного вознаграждения в размере 30 000 гривен осуществляется военнослужащим, которые выполняют задачи по всестороннему обеспечению, в районах ведения военных (боевых) действий", — подчеркнули в военном ведомстве.
Максимальное дополнительное вознаграждение в январе
В некоторых случаях дополнительное вознаграждение может вырасти и до 100 тысяч гривен в месяц.
Это возможно тогда, когда военнослужащие подразделений обеспечения выполняют специальные задачи по всестороннему обеспечению действующих группировок войск СОУ на линии боевого соприкосновения с противником на глубину выполнения боевых задач воинской частью первого эшелона обороны или наступления до батальона включительно.
Эта сумма начисляется в расчете на месяц пропорционально времени участия военнослужащего в выполнении боевых или специальных задач в таких условиях.
