Войска обеспечения — дополнительное вознаграждение в январе

Войска обеспечения — дополнительное вознаграждение в январе

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 05:35
Дополнительные выплаты военным январь 2026 - размер вознаграждения
Военнослужащие ВСУ. Фото: 24 ОМБр им. короля Данила

Право на дополнительное вознаграждение имеют не только военнослужащие боевых бригад ВСУ, а и те, кто проходят военную службу в подразделениях обеспечения. В военном ведомстве объяснили, как именно начисляются эти средства.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Читайте также:

За что войска обеспечения получат дополнительные 30 тысяч

Военнослужащие, которые проходят военную службу (как мобилизованные или контрактники) в подразделениях обеспечения боевых группировок войск Сил обороны Украины, имеют право, как и другие военные, не только на базовое денежное обеспечение, но и на дополнительное вознаграждение.

Так, эти военные могут получить дополнительные средства в размере 30 тысяч гривен.

В Минобороны объяснили, когда именно, при каких условиях выплачиваются такие суммы.

"Выплата дополнительного вознаграждения в размере 30 000 гривен осуществляется военнослужащим, которые выполняют задачи по всестороннему обеспечению, в районах ведения военных (боевых) действий", — подчеркнули в военном ведомстве.

Максимальное дополнительное вознаграждение в январе

В некоторых случаях дополнительное вознаграждение может вырасти и до 100 тысяч гривен в месяц.

Это возможно тогда, когда военнослужащие подразделений обеспечения выполняют специальные задачи по всестороннему обеспечению действующих группировок войск СОУ на линии боевого соприкосновения с противником на глубину выполнения боевых задач воинской частью первого эшелона обороны или наступления до батальона включительно.

Эта сумма начисляется в расчете на месяц пропорционально времени участия военнослужащего в выполнении боевых или специальных задач в таких условиях.

Напомним, мы ранее писали о том, что парламентарии предлагают увеличить денежное обеспечение военных до 100 тыс. грн в месяц.

Добавим, мы сообщали о том, когда именно военнослужащим начислят деньги в январе 2026 года.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
