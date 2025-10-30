Щоб оновити відстрочку дехто буде вимушений звернутись до ЦНАП — кого це стосується

Офіс ЦНАП. Ілюстративне фото: УНІАН

Міністерство цифрової трансформації України повідомило про зміни в процедурі отримання відстрочок від мобілізації, які набудуть чинності з 1 листопада. Деяким категоріям доведеться оновлювати їх через ЦНАП, а не автоматично.

Про це у своєму матеріалі повідомляє УНІАН.

Що змінилось в оновленні відстрочок

Згідно з інформацією заступниці міністра Валерії Коваль, автоматичне поновлення відстрочки буде доступне лише для військовозобов'язаних, у яких є відповідна інформація в державних реєстрах. В інших випадках, а також при появі підстав для отримання відстрочки, необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) з пакетом документів.

ЦНАПи будуть приймати документи та направляти їх на розгляд комісії ТЦК. Після ухвалення рішення військовозобов'язаний зможе переглянути інформацію про свою відстрочку в додатку "Резерв+" або отримати електронний військово-обліковий документ на порталі "Дія".

Важливо зазначити, що ЦНАП лише приймає заяви на відстрочки, а рішення про їх надання приймає ТЦК.

Міністерство цифрової трансформації також звернуло увагу на те, що деякі ТЦК вже направили військовозобов'язаних до ЦНАПів. Однак, оскільки нова процедура починає діяти лише з 1 листопада, ЦНАПи поки не мають доступу та функціоналу для обробки таких заяв. Тому до 1 листопада діє попередній механізм подання заявок через ТЦК.

