Україна
Відстрочки від мобілізації — оновити їх треба тепер через ЦНАП

Відстрочки від мобілізації — оновити їх треба тепер через ЦНАП

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 06:27
Оновлено: 22:57
Щоб оновити відстрочку дехто буде вимушений звернутись до ЦНАП — кого це стосується
Офіс ЦНАП. Ілюстративне фото: УНІАН

Міністерство цифрової трансформації України повідомило про зміни в процедурі отримання відстрочок від мобілізації, які набудуть чинності з 1 листопада. Деяким категоріям доведеться оновлювати їх через ЦНАП, а не автоматично.

Про це у своєму матеріалі повідомляє УНІАН

Читайте також:

Що змінилось в оновленні відстрочок

Згідно з інформацією заступниці міністра Валерії Коваль, автоматичне поновлення відстрочки буде доступне лише для військовозобов'язаних, у яких є відповідна інформація в державних реєстрах. В інших випадках, а також при появі підстав для отримання відстрочки, необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) з пакетом документів.

ЦНАПи будуть приймати документи та направляти їх на розгляд комісії ТЦК. Після ухвалення рішення військовозобов'язаний зможе переглянути інформацію про свою відстрочку в додатку "Резерв+" або отримати електронний військово-обліковий документ на порталі "Дія".

Важливо зазначити, що ЦНАП лише приймає заяви на відстрочки, а рішення про їх надання приймає ТЦК. 

Міністерство цифрової трансформації також звернуло увагу на те, що деякі ТЦК вже направили військовозобов'язаних до ЦНАПів. Однак, оскільки нова процедура починає діяти лише з 1 листопада, ЦНАПи поки не мають доступу та функціоналу для обробки таких заяв. Тому до 1 листопада діє попередній механізм подання заявок через ТЦК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли саме потрібно подавати заяву на продовження відстрочки від мобілізації.

Також ми повідомляли про те, коли інші родичі не впливають на можливість оформити відстрочку для догляду.

військовий облік ЦНАП відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
