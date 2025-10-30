Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Отсрочки от мобилизации — обновить их надо теперь через ЦПАУ

Отсрочки от мобилизации — обновить их надо теперь через ЦПАУ

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 06:27
обновлено: 22:57
Чтобы обновить отсрочку некоторые будут вынуждены обратиться в ЦНАП — кого это касается
Офис ЦПАУ. Иллюстративное фото: УНИАН

Министерство цифровой трансформации Украины сообщило об изменениях в процедуре получения отсрочек от мобилизации, которые вступят в силу с 1 ноября. Некоторым категориям придется обновлять их через ЦПАУ, а не автоматически.

Об этом в своем материале сообщает УНИАН.

Реклама
Читайте также:

Что изменилось в обновлении отсрочек

Согласно информации заместителя министра Валерии Коваль, автоматическое обновление отсрочки будет доступно только для военнообязанных, у которых есть соответствующая информация в государственных реестрах. В других случаях, а также при появлении оснований для получения отсрочки, необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) с пакетом документов.

ЦПАУ будут принимать документы и направлять их на рассмотрение комиссии ТЦК. После принятия решения военнообязанный сможет просмотреть информацию о своей отсрочке в приложении "Резерв+" или получить электронный военно-учетный документ на портале "Дія".

Важно отметить, что ЦПАУ только принимает заявления на отсрочки, а решение об их предоставлении принимает ТЦК.

Министерство цифровой трансформации также обратило внимание на то, что некоторые ТЦК уже направили военнообязанных в ЦПАУ. Однако, поскольку новая процедура начинает действовать только с 1 ноября, ЦПАУ пока не имеют доступа и функционала для обработки таких заявлений. Поэтому до 1 ноября действует предварительный механизм подачи заявок через ТЦК.

Напомним, мы ранее писали о том, когда именно нужно подавать заявление на продление отсрочки от мобилизации.

Также мы сообщали о том, когда другие родственники не влияют на возможность оформить отсрочку для ухода.

военный учет ЦПАУ отсрочка ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации