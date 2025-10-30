Чтобы обновить отсрочку некоторые будут вынуждены обратиться в ЦНАП — кого это касается

Офис ЦПАУ. Иллюстративное фото: УНИАН

Министерство цифровой трансформации Украины сообщило об изменениях в процедуре получения отсрочек от мобилизации, которые вступят в силу с 1 ноября. Некоторым категориям придется обновлять их через ЦПАУ, а не автоматически.

Об этом в своем материале сообщает УНИАН.

Реклама

Читайте также:

Что изменилось в обновлении отсрочек

Согласно информации заместителя министра Валерии Коваль, автоматическое обновление отсрочки будет доступно только для военнообязанных, у которых есть соответствующая информация в государственных реестрах. В других случаях, а также при появлении оснований для получения отсрочки, необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) с пакетом документов.

ЦПАУ будут принимать документы и направлять их на рассмотрение комиссии ТЦК. После принятия решения военнообязанный сможет просмотреть информацию о своей отсрочке в приложении "Резерв+" или получить электронный военно-учетный документ на портале "Дія".

Важно отметить, что ЦПАУ только принимает заявления на отсрочки, а решение об их предоставлении принимает ТЦК.

Министерство цифровой трансформации также обратило внимание на то, что некоторые ТЦК уже направили военнообязанных в ЦПАУ. Однако, поскольку новая процедура начинает действовать только с 1 ноября, ЦПАУ пока не имеют доступа и функционала для обработки таких заявлений. Поэтому до 1 ноября действует предварительный механизм подачи заявок через ТЦК.

Напомним, мы ранее писали о том, когда именно нужно подавать заявление на продление отсрочки от мобилизации.

Также мы сообщали о том, когда другие родственники не влияют на возможность оформить отсрочку для ухода.