Чтобы обновить отсрочку некоторые будут вынуждены обратиться в ЦНАП — кого это касается

Отсрочки от мобилизации — обновить их надо теперь через ЦПАУ
Министерство цифровой трансформации Украины сообщило об изменениях в процедуре получения отсрочек от мобилизации, которые вступят в силу с 1 ноября. Некоторым категориям придется обновлять их через ЦПАУ, а не автоматически.
Об этом в своем материале сообщает УНИАН.
Что изменилось в обновлении отсрочек
Согласно информации заместителя министра Валерии Коваль, автоматическое обновление отсрочки будет доступно только для военнообязанных, у которых есть соответствующая информация в государственных реестрах. В других случаях, а также при появлении оснований для получения отсрочки, необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) с пакетом документов.
ЦПАУ будут принимать документы и направлять их на рассмотрение комиссии ТЦК. После принятия решения военнообязанный сможет просмотреть информацию о своей отсрочке в приложении "Резерв+" или получить электронный военно-учетный документ на портале "Дія".
Важно отметить, что ЦПАУ только принимает заявления на отсрочки, а решение об их предоставлении принимает ТЦК.
Министерство цифровой трансформации также обратило внимание на то, что некоторые ТЦК уже направили военнообязанных в ЦПАУ. Однако, поскольку новая процедура начинает действовать только с 1 ноября, ЦПАУ пока не имеют доступа и функционала для обработки таких заявлений. Поэтому до 1 ноября действует предварительный механизм подачи заявок через ТЦК.
