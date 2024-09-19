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Ветерани можуть отримати до 1 млн грн на бізнес — умови надання грантів

19 вересня 2024 12:42
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Гранти на бізнес — хто може отримати до 1 млн грн за програмою Власна справа
Українські гривні в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Ще 39 ветеранів та їхні подружжя стали переможцями сімнадцятої хвилі подачі заяв у 2024 році на гранти для ветеранів. Вони отримають 19 млн грн на заснування або розвиток власного бізнесу. Загалом, з початку дії ветеранського компоненту грантової програми "Власна справа", ветерани та члени сімей учасників бойових дій отримали гранти на загальну суму 500 млн грн.

Про це повідомила Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко, йдеться на порталі Мінекономіки.

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На розвиток якого бізнеса отримують найбільше грантів

"Маємо вже 1068 переможців ветеранського компоненту програми "Власна справа", які отримають від держави фінансову підтримку у вигляді грантів на старт або розвиток свого бізнесу. Загалом держава інвестує через гранти у бізнес ветеранів та членів їхніх родин 500 млн грн. Третина з грантоотримувачів взяла кошти на відкриття власної справи, інші — планують масштабувати бізнес, збільшити виробництво, опанувати нові напрямки, вийти на нові ринки. В процесі реалізації своїх бізнес-ідей вони створять 2 тисячі робочих місць", — зазначила Юлія Свириденко.

Серед 39 переможців сімнадцятої хвилі грантової програми 23 є учасниками бойових дій, а 16 — членами родин ветеранів. 34 переможці отримали гранти на суму до 500 тис. грн, 4 — до 250 тис. грн, і 1 переможець — до 1 млн грн.

Найбільша кількість грантоотримувачів представляє Львівську, Київську, Полтавську області та місто Київ. Найпопулярнішими напрямами для розвитку бізнесу серед отримувачів грантів є оптова та роздрібна торгівля, готельно-ресторанний бізнес, а також переробна промисловість.

Як отримати грант на бізнес

Згідно з умовами програми, гранти можуть отримати учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також їхній другий з подружжя:

  • Ветерани можуть отримати гранти у розмірі до 250 тис. грн, до 500 тис. грн та до 1 млн грн за умови створення одного, двох та чотирьох робочих місць відповідно.
  • Другий з подружжя ветерана може отримати гранти до 250 тис. грн та до 500 тис. грн за умови створення одного та двох робочих місць відповідно.

Для отримання гранту в розмірі від 500 тис. грн до 1 млн грн ветеран повинен бути зареєстрований як ФОП протягом щонайменше 3 років. Крім того, надання такого гранту передбачає співфінансування: отримувач гранту має внести 30% власних коштів, тоді як 70% суми буде надано державою.

Заявки на отримання гранту подаються через портал "Дія" разом з бізнес-планом. Адміністрування програми здійснює Державна служба зайнятості.

Що ще треба знати

Нагадаємо, українські підприємці можуть отримати від держави до 15 000 доларів США на розвиток власної справи. Запуск грантової програми "Створюй" анонсували у Кабміні. Загальний бюджет проєкту — 1 мільйон доларів. 

Ми також писали, що уряд закликає громадян скористатися можливістю отримати гранти в рамках програми "Власна справа". Зокрема, ця програма доступна відтепер і для молодих підприємців до 25 років.

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