Гранты на бизнес — кто может получить до 1 млн грн по программе Власна справа

Украинские гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Еще 39 ветеранов и их супруги стали победителями семнадцатой волны подачи заявлений в 2024 году на гранты для ветеранов. Они получат 19 млн грн на создание или развитие собственного бизнеса. В целом с начала действия ветеранского компонента грантовой программы "Власна справа" ветераны и члены семей участников боевых действий получили гранты на общую сумму 500 млн грн.

Об этом сообщила Первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко, говорится на портале Минэкономики.

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На развитие какого бизнеса получают больше грантов

"У нас уже 1068 победителей ветеранского компонента программы "Власна справа", которые получат от государства финансовую поддержку в виде грантов на старт или развитие своего бизнеса. В целом государство инвестирует через гранты в бизнес ветеранов и членов их семей 500 млн грн. Треть из грантополучателей взяла средства на открытие собственного дела, другие планируют масштабировать бизнес, увеличить производство, овладеть новыми направлениями, выйти на новые рынки. В процессе реализации своих бизнес-идей они создадут 2 тысячи рабочих мест", — отметила Юлия Свириденко.

Среди 39 победителей семнадцатой волны грантовой программы 23 являются участниками боевых действий, а 16 — членами семей ветеранов. 34 победителя получили гранты на сумму до 500 тыс. грн, 4 — до 250 тыс. грн, и 1 победитель — до 1 млн грн.

Наибольшее количество грантополучателей представляет Львовскую, Киевскую, Полтавскую области и город Киев. Наиболее популярными направлениями для развития бизнеса среди получателей грантов являются оптовая и розничная торговля, гостинично-ресторанный бизнес, а также перерабатывающая промышленность.

Как получить грант на бизнес

Согласно условиям программы, гранты могут получить участники боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны, а также их второй супруг:

Ветераны могут получить гранты в размере до 250 тыс. грн, до 500 тыс. грн и до 1 млн грн при создании одного, двух и четырех рабочих мест соответственно.

Второй из супругов ветерана может получить гранты до 250 тыс. грн и до 500 тыс. грн при создании одного и двух рабочих мест соответственно.

Для получения гранта в размере от 500 тыс. грн до 1 млн грн ветеран должен быть зарегистрирован как ФЛП в течение не менее 3 лет. Кроме того, предоставление такого гранта предполагает софинансирование: получатель гранта должен внести 30% собственных средств, в то время как 70% суммы будет предоставлено государством.

Заявки на получение гранта подаются через портал "Дія" вместе с бизнес-планом. Администрирование программы осуществляет Государственная служба занятости.

Что еще нужно знать

Напомним, украинские предприниматели могут получить от государства до 15 000 долларов США на развитие собственного дела. Запуск грантовой программы "Создай" анонсировали в Кабмине. Общий бюджет проекта — 1 миллион долларов.

Мы также писали, что правительство призывает граждан воспользоваться возможностью получить гранты в рамках программы "Власна справа". В частности, эта программа доступна теперь и для молодых предпринимателей до 25 лет.