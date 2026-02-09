Відео
Головна Військова економіка Верховна Рада не змогла проголосувати за енергетичні закони — Гетманцев

Верховна Рада не змогла проголосувати за енергетичні закони — Гетманцев

Дата публікації: 9 лютого 2026 08:24
Рада провалила голосування за енергетичні закони — заява Гетманцева
Голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев. Фото: кадр з відео

Верховна Рада 3 лютого не змогла ухвалити рішення, які напряму стосуються стабільності енергосистеми країни. За словами голови парламентського комітету з питань фінансів Данила Гетманцева, того дня депутати не лише не підтримали енергетичні законопроєкти, а навіть не спромоглися затвердити порядок денний пленарного засідання.

Про це Данило Гетманцев заявив в інтерв'ю Новини.LIVE.

Данило Гетманцев розкритикував роботу нардепів

Він розповів, що сесію формально відкрили, адже для цього не потрібна більшість голосів, однак подальша робота фактично зупинилася. За його словами, парламент виявився неготовим до ухвалення критично важливих рішень у момент, коли енергетична система перебуває під серйозним тиском.

Окремо він звернув увагу на низьку присутність народних депутатів у сесійній залі. За словами Гетманцева, особливо показовим виглядала напівпорожня Рада в день, коли до України прибув генеральний секретар НАТО. 

"Чесно кажучи, мене більше соромно перед людьми, ніж перед генсеком НАТО. І більше соромно за те, що включені до порядку денного енергетичні закони не проголосувалися. Більше, я вам скажу, в мене є сумніви, що вони проголосуються наступного тижня, коли у нас сесія запланована", — сказав Гетманцев.

Голова фінансового комітету також висловив сумніви, що енергетичні законопроєкти вдасться ухвалити найближчим часом. За його словами, навіть наступне пленарне засідання не гарантує результату через відсутність дисципліни та масові відрядження депутатів у момент, коли, за його ж словами, вони мали б бути на місці й займатися внутрішніми проблемами держави.

Він критично висловився щодо поїздок частини парламентарів за кордон, назвавши це політичним туризмом, який виглядає недоречно на тлі війни та руйнування інфраструктури.

На його переконання, робочі поїздки мають бути виправдані конкретними завданнями, а не формальною участю у заходах за межами країни, коли ключові рішення залишаються неприйнятими.

Нагадаємо, Володимир Зеленський пояснював, яка ситуація в енергетиці країни після масованих російських атак.

Також 3 лютого у залі Верховної Ради виступив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

