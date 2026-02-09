Рада провалила голосование за энергетические законы — заявление Гетманцева

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев. Фото: кадр с видео

Верховная Рада 3 февраля не смогла принять решения, которые напрямую касаются стабильности энергосистемы страны. По словам главы парламентского комитета по вопросам финансов Даниила Гетманцева, в тот день депутаты не только не поддержали энергетические законопроекты, а даже не смогли утвердить повестку дня пленарного заседания.

Об этом Даниил Гетманцев заявил в интервью Новини.LIVE.

Даниил Гетманцев раскритиковал работу нардепов

Он рассказал, что сессию формально открыли, ведь для этого не нужно большинство голосов, однако дальнейшая работа фактически остановилась. По его словам, парламент оказался неготовым к принятию критически важных решений в момент, когда энергетическая система находится под серьезным давлением.

Отдельно он обратил внимание на низкое присутствие народных депутатов в сессионном зале. По словам Гетманцева, особенно показательным выглядела полупустая Рада в день, когда в Украину прибыл генеральный секретарь НАТО.

"Честно говоря, мне больше стыдно перед людьми, чем перед генсеком НАТО. И больше стыдно за то, что включенные в повестку дня энергетические законы не проголосовались. Больше, я вам скажу, у меня есть сомнения, что они проголосуются на следующей неделе, когда у нас сессия запланирована", — сказал Гетманцев.

Глава финансового комитета также выразил сомнения, что энергетические законопроекты удастся принять в ближайшее время. По его словам, даже следующее пленарное заседание не гарантирует результата из-за отсутствия дисциплины и массовых командировок депутатов в момент, когда, по его же словам, они должны были бы быть на месте и заниматься внутренними проблемами государства.

Он критически высказался относительно поездок части парламентариев за границу, назвав это политическим туризмом, который выглядит неуместно на фоне войны и разрушения инфраструктуры.

По его убеждению, рабочие поездки должны быть оправданы конкретными задачами, а не формальным участием в мероприятиях за пределами страны, когда ключевые решения остаются непринятыми.

Напомним, Владимир Зеленский объяснял, какова ситуация в энергетике страны после массированных российских атак.

Также 3 февраля в зале Верховной Рады выступил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.