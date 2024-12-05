Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow В ЗСУ поменшає бюрократії — 12 журналів оцифрують в один arrow

В ЗСУ поменшає бюрократії — 12 журналів оцифрують в один

5 грудня 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Заповнювати документи в армії невдовзі буде можна в єдиний цифровий журнал
Військові ЗСУ з документами. Ілюстративне фото: УНІАН
Артем Кругленко - Редактор

Замість 12 паперових журналів обліку особового складу Збройних сил України буде використовуватися один електронний документ. Це значно спростить та пришвидшить документообіг у ЗСУ. 

Про це у своєму Facebook повідомила заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко.

Читайте також:

Які журнали тепер зроблять електронними

В ЗСУ поменшає бюрократії — 12 журналів оцифрують в один - фото 1
Схема заміни паперових журналів на електронний в ЗСУ. Фото: Міноборони України

Вона повідомила, що згідно з наказом Міністерства оборони України № 687 передбачається об'єднання 12 наявних журналів в єдину електронну систему обліку. 

Список журналів, що будуть оцифровані:

1. Іменний список особового складу.
2. Книга обліку особового складу.
3. Іменний список для проведення вечірньої повірки.
4. Книга штатно-посадового обліку особового складу.
5. Книга алфавітного обліку особового складу.
6. Книга алфавітного обліку офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу.
7. Книга обліку тимчасово відсутнього і тимчасово прибулого до військової частини особового складу.
8. Книга обліку вибулого та прибулого особового складу.
9. Добова відомість.
10. Журнал контролю за станом обліку особового складу.
11. Книга штатно-посадового обліку офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу.
12. Добова відомість військової частини на особливий період.

Для підрозділів, які на цю мить не мають технічної можливості перейти на електронну систему, передбачено перехідний період до 1 вересня 2025 року.

Раніше військовослужбовці змушені були вручну переносити дані з різних журналів для отримання повної інформації про склад підрозділу. Введення електронного журналу значно спрощує цей процес, дозволяючи швидко вносити та коригувати дані.

Нагадаємо, нещодавно застосунок Армія+ отримав важливе оновлення, яке значно спростить військовим процедуру переведення.

Також у Міноборони оприлюднили детальну інструкцію, як користуватися застосунком Армія+

Міноборони ЗСУ армія документи війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:02 Тричі отримував повістки і не приходив до ТЦК — рішення суду

Text

08:00 Заяви США про мобілізаційний вік в Україні — ефір Ранок.LIVE

07:59 Таємний дзвінок Герасимова — що обговорювали генерали РФ та США

07:59 Чутки про прорив фронту — Братчук описав реальну ситуацію

07:37 Путін бреше росіянам про реальний стан економіки РФ — розбір ISW

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

07:35 Чи можна закрити карту "Національний кешбек" та які є нюанси

07:30 В ЗСУ поменшає бюрократії — 12 журналів оцифрують в один

07:30 Чому командир може відмовити у виплатах сім'ї зниклого безвісти

07:21 Працівник фірми допомагав ухилянтам — як його покарав суд

07:10 На Тернопільщині комбайнери замордували вагітну свиню

08:02 Тричі отримував повістки і не приходив до ТЦК — рішення суду

07:59 Таємний дзвінок Герасимова — що обговорювали генерали РФ та США

07:59 Чутки про прорив фронту — Братчук описав реальну ситуацію

07:37 Путін бреше росіянам про реальний стан економіки РФ — розбір ISW

07:35 Чи можна закрити карту "Національний кешбек" та які є нюанси

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

07:30 В ЗСУ поменшає бюрократії — 12 журналів оцифрують в один

07:30 Чому командир може відмовити у виплатах сім'ї зниклого безвісти

07:21 Працівник фірми допомагав ухилянтам — як його покарав суд

07:10 На Тернопільщині комбайнери замордували вагітну свиню

07:01 Шахраї "полюють" — як клієнтам ПриватБанку захистити гроші

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

08:00 Заяви США про мобілізаційний вік в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

01:14 Скільки годин без світла — експерт про "позитивний" сценарій

4 грудня 2024
Text

21:00 Як жити після втрати — Анастасія Прадун у проєкті Жінки-фенікс

Text

20:05 Снайпери показали кадри запеклих боїв під Куп'янськом

Text

19:11 Навчені та потрібні — речниця ОТУ "Луганськ" про бійців в СЗЧ

Text

17:56 Єрмак поїхав до Трампа домовлятися про мир — ефір Вечір.LIVE

Text

16:44 Військова пояснила, на чому росіяни воюють у Торецьку

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

13:06 Шольц готовий ввести війська в Україну — ефір День.LIVE

Text

12:22 Нардеп пояснив, чим займатиметься Міністерство єдності

Text

08:54 Ветеран війни запропонував рішення для покращення інклюзії

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок