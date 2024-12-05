Заповнювати документи в армії невдовзі буде можна в єдиний цифровий журнал

Військові ЗСУ з документами. Ілюстративне фото: УНІАН

Замість 12 паперових журналів обліку особового складу Збройних сил України буде використовуватися один електронний документ. Це значно спростить та пришвидшить документообіг у ЗСУ.

Про це у своєму Facebook повідомила заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко.

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Схема заміни паперових журналів на електронний в ЗСУ. Фото: Міноборони України

Вона повідомила, що згідно з наказом Міністерства оборони України № 687 передбачається об'єднання 12 наявних журналів в єдину електронну систему обліку.

Список журналів, що будуть оцифровані:

1. Іменний список особового складу.

2. Книга обліку особового складу.

3. Іменний список для проведення вечірньої повірки.

4. Книга штатно-посадового обліку особового складу.

5. Книга алфавітного обліку особового складу.

6. Книга алфавітного обліку офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу.

7. Книга обліку тимчасово відсутнього і тимчасово прибулого до військової частини особового складу.

8. Книга обліку вибулого та прибулого особового складу.

9. Добова відомість.

10. Журнал контролю за станом обліку особового складу.

11. Книга штатно-посадового обліку офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу.

12. Добова відомість військової частини на особливий період.

Для підрозділів, які на цю мить не мають технічної можливості перейти на електронну систему, передбачено перехідний період до 1 вересня 2025 року.

Раніше військовослужбовці змушені були вручну переносити дані з різних журналів для отримання повної інформації про склад підрозділу. Введення електронного журналу значно спрощує цей процес, дозволяючи швидко вносити та коригувати дані.

Нагадаємо, нещодавно застосунок Армія+ отримав важливе оновлення, яке значно спростить військовим процедуру переведення.

Також у Міноборони оприлюднили детальну інструкцію, як користуватися застосунком Армія+.