Заповнювати документи в армії невдовзі буде можна в єдиний цифровий журнал

В ЗСУ поменшає бюрократії — 12 журналів оцифрують в один
Замість 12 паперових журналів обліку особового складу Збройних сил України буде використовуватися один електронний документ. Це значно спростить та пришвидшить документообіг у ЗСУ.
Про це у своєму Facebook повідомила заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко.
Які журнали тепер зроблять електронними
Вона повідомила, що згідно з наказом Міністерства оборони України № 687 передбачається об'єднання 12 наявних журналів в єдину електронну систему обліку.
Список журналів, що будуть оцифровані:
1. Іменний список особового складу.
2. Книга обліку особового складу.
3. Іменний список для проведення вечірньої повірки.
4. Книга штатно-посадового обліку особового складу.
5. Книга алфавітного обліку особового складу.
6. Книга алфавітного обліку офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу.
7. Книга обліку тимчасово відсутнього і тимчасово прибулого до військової частини особового складу.
8. Книга обліку вибулого та прибулого особового складу.
9. Добова відомість.
10. Журнал контролю за станом обліку особового складу.
11. Книга штатно-посадового обліку офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу.
12. Добова відомість військової частини на особливий період.
Для підрозділів, які на цю мить не мають технічної можливості перейти на електронну систему, передбачено перехідний період до 1 вересня 2025 року.
Раніше військовослужбовці змушені були вручну переносити дані з різних журналів для отримання повної інформації про склад підрозділу. Введення електронного журналу значно спрощує цей процес, дозволяючи швидко вносити та коригувати дані.
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