Заполнять документы в армии вскоре можно будет в единый цифровой журнал

В ВСУ станет меньше бюрократии — 12 журналов оцифруют в один
Вместо 12 бумажных журналов учета личного состава Вооруженных сил Украины будет использоваться один электронный документ. Это значительно упростит и ускорит документооборот в ВСУ.
Об этом в своем Facebook сообщила заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко.
Какие журналы теперь сделают электронными
Она сообщила, что согласно приказу Министерства обороны Украины №687 предусматривается объединение 12 существующих журналов в единую электронную систему учета.
Список журналов, которые будут оцифрованы:
1. Именной перечень личного состава.
2. Книга учета личного состава.
3. Именной список для проведения вечерней поверки.
4. Книга штатно-должностного учета личного состава.
5. Книга алфавитного учета личного состава.
6. Книга алфавитного учета офицеров, лиц рядового, сержантского и старшинского состава.
7. Книга учета временно отсутствующего и временно прибывшего в воинскую часть личного состава.
8. Книга учета выбывшего и прибывшего личного состава.
9. Суточная ведомость.
10. Журнал контроля за состоянием учета личного состава.
11. Книга штатно-должностного учета офицеров, лиц рядового, сержантского и старшинского состава.
12. Суточная ведомость воинской части в особый период.
Для подразделений, которые в настоящее время не имеют технической возможности перейти на электронную систему, предусмотрен переходный период до 1 сентября 2025 года.
Ранее военнослужащие вынуждены были вручную переносить данные из разных журналов для получения полной информации о составе подразделения. Введение электронного журнала значительно упрощает этот процесс, позволяя быстро вносить и корректировать данные.
Напомним, недавно приложение Армия+ получило важное обновление, которое значительно упростит военным процедуру перевода.
Также в Минобороны обнародовали подробную инструкцию, как использовать приложение Армия+.
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