Заполнять документы в армии вскоре можно будет в единый цифровой журнал

Военные ВСУ с документами. Иллюстративное фото: УНИАН

Вместо 12 бумажных журналов учета личного состава Вооруженных сил Украины будет использоваться один электронный документ. Это значительно упростит и ускорит документооборот в ВСУ.

Об этом в своем Facebook сообщила заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко.

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Схема замены бумажных журналов электронным в ВСУ Фото: Минобороны Украины

Она сообщила, что согласно приказу Министерства обороны Украины №687 предусматривается объединение 12 существующих журналов в единую электронную систему учета.

Список журналов, которые будут оцифрованы:

1. Именной перечень личного состава.

2. Книга учета личного состава.

3. Именной список для проведения вечерней поверки.

4. Книга штатно-должностного учета личного состава.

5. Книга алфавитного учета личного состава.

6. Книга алфавитного учета офицеров, лиц рядового, сержантского и старшинского состава.

7. Книга учета временно отсутствующего и временно прибывшего в воинскую часть личного состава.

8. Книга учета выбывшего и прибывшего личного состава.

9. Суточная ведомость.

10. Журнал контроля за состоянием учета личного состава.

11. Книга штатно-должностного учета офицеров, лиц рядового, сержантского и старшинского состава.

12. Суточная ведомость воинской части в особый период.

Для подразделений, которые в настоящее время не имеют технической возможности перейти на электронную систему, предусмотрен переходный период до 1 сентября 2025 года.

Ранее военнослужащие вынуждены были вручную переносить данные из разных журналов для получения полной информации о составе подразделения. Введение электронного журнала значительно упрощает этот процесс, позволяя быстро вносить и корректировать данные.

Напомним, недавно приложение Армия+ получило важное обновление, которое значительно упростит военным процедуру перевода.

Также в Минобороны обнародовали подробную инструкцию, как использовать приложение Армия+.