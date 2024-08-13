Митники передали російський конфіскат бійцям Азову — що отримав полк

В Україну намагались імпортувати російські автозапчастини — митники передали конфіскат "Азову"
В Україну намагалися незаконно імпортувати російські автозапчастини на мільйони гривень. Походження товару хотіли приховати.
Про це повідомили у пресслужбі Державної митної служби України у вівторок, 13 серпня.
Митники передали конфіскат бійцям ''Азову''
За даними митної служби, було вилучено партію різноманітних запчастин російського виробництва до транспортних засобів "Камаз", "ГАЗ" та "Газель" загальною вагою 23 тонни.
Зазначається, що запчастини були вироблені на підприємствах Росії та переміщені до Білорусі вже після повномасштабного вторгнення.
Повідомляється, що вартість конфіскату становить майже шість мільйонів гривень.
"За рішенням суду партію запчастин було відчужено у компанії, що імпортувала товар, та передано бригаді спецпризначення "Азов" для відновлення та ремонту автотранспортних засобів, які стоять на балансі підрозділу і використовуються під час виконання бойових завдань", — підсумували у Держмитслужбі.
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