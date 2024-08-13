Митники передали російський конфіскат бійцям Азову — що отримав полк

В Україну намагались імпортувати російські автозапчастини. Фото: Державна митна служба України

В Україну намагалися незаконно імпортувати російські автозапчастини на мільйони гривень. Походження товару хотіли приховати.

Про це повідомили у пресслужбі Державної митної служби України у вівторок, 13 серпня.

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За даними митної служби, було вилучено партію різноманітних запчастин російського виробництва до транспортних засобів "Камаз", "ГАЗ" та "Газель" загальною вагою 23 тонни.

Вилучено партію різноманітних запчастин російського виробництва. Фото: Державна митна служба України

Зазначається, що запчастини були вироблені на підприємствах Росії та переміщені до Білорусі вже після повномасштабного вторгнення.

Повідомляється, що вартість конфіскату становить майже шість мільйонів гривень.