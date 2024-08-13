Таможенники передали российский конфискат бойцам Азову — что получил полк

В Украину пытались импортировать российские автозапчасти — таможенники передали конфискат "Азову"
В Украину пытались незаконно импортировать российские автозапчасти на миллионы гривен. Происхождение товара хотели скрыть.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины во вторник, 13 августа.
Таможенники передали конфискат бойцам ''Азова''
По данным таможенной службы, была изъята партия различных запчастей российского производства к транспортным средствам "Камаз", "ГАЗ" и "Газель" общим весом 23 тонны.
Отмечается, что запчасти были произведены на предприятиях России и перемещены в Беларусь уже после полномасштабного вторжения.
Сообщается, что стоимость конфиската составляет около шести миллионов гривен.
"По решению суда партия запчастей была отчуждена в импортирующей компании и передана бригаде спецназначения "Азов" для восстановления и ремонта автотранспортных средств, стоящих на балансе подразделения и используемых при выполнении боевых задач", — подытожили в Гостаможслужбе.
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