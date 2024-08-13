Таможенники передали российский конфискат бойцам Азову — что получил полк

В Украину пытались импортировать российские автозапчасти. Фото: Государственная таможенная служба Украины

В Украину пытались незаконно импортировать российские автозапчасти на миллионы гривен. Происхождение товара хотели скрыть.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины во вторник, 13 августа.

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По данным таможенной службы, была изъята партия различных запчастей российского производства к транспортным средствам "Камаз", "ГАЗ" и "Газель" общим весом 23 тонны.

Изъята партия различных запчастей российского производства. Фото: Государственная таможенная служба Украины

Отмечается, что запчасти были произведены на предприятиях России и перемещены в Беларусь уже после полномасштабного вторжения.

Сообщается, что стоимость конфиската составляет около шести миллионов гривен.