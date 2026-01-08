Як в Україні у 2025 році змінився показник виробництва зброї — відповідь Шмигаля

Денис Шмигаль. Фото: Міноборони України

Тогоріч підприємства АТ "Українська оборонна промисловість" стали виробляти більше озброєння та військової техніки. У порівнянні з 2024 роком виробництво зросло в півтора рази.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Українське виробництво зброї

Вартість озброєння та техніки, які виготовили у 2025 року сягнула 180 мільярдів гривень, тоді як у 2024 році була лише 122 мільярди гривень. Державних контрактів теж стало на понад 50% більше. Вдалося розширити виробничі потужності та завантаженість оборонних підприємств.

"Це відповідь України на виклики сучасної війни та свідчення того, що наша зброя стає фундаментом національної безпеки", — зазначив очільник оборонного відомства.

Також він додав, що трансформація оборонно-промислового комплексу триває. Інвестують у технології та людей, аби створити промислову базу, яка забезпечить українське військо всім необхідним.

