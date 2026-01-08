Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика В Украине выросло производство оружия — насколько

В Украине выросло производство оружия — насколько

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 07:30
Как в Украине в 2025 году изменился показатель производства оружия — ответ Шмыгаля
Денис Шмыгаль. Фото: Минобороны Украины

В прошлом году предприятия АО "Украинская оборонная промышленность" стали производить больше вооружения и военной техники. По сравнению с 2024 годом производство выросло в полтора раза.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Реклама
Читайте также:

Украинское производство оружия

Стоимость вооружения и техники, которые изготовили в 2025 году достигла 180 миллиардов гривен, тогда как в 2024 году была лишь 122 миллиарда гривен. Государственных контрактов тоже стало более чем на 50% больше. Удалось расширить производственные мощности и загруженность оборонных предприятий.

"Это ответ Украины на вызовы современной войны и свидетельство того, что наше оружие становится фундаментом национальной безопасности", — отметил глава оборонного ведомства.

Также он добавил, что трансформация оборонно-промышленного комплекса продолжается. Инвестируют в технологии и людей, чтобы создать промышленную базу, которая обеспечит украинское войско всем необходимым.

Напомним, Минобороны усилило поставки дронов-перехватчиков. Ежесуточный показатель достиг полутора тысяч.

Также мы сообщали, что Израиль разворачивает систему ПВО Iron Beam. Подход к борьбе с массовыми дроновыми и ракетными атаками может измениться.

Денис Шмыгаль Минобороны оружие армия военная техника
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации