Как в Украине в 2025 году изменился показатель производства оружия — ответ Шмыгаля

В прошлом году предприятия АО "Украинская оборонная промышленность" стали производить больше вооружения и военной техники. По сравнению с 2024 годом производство выросло в полтора раза.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Украинское производство оружия

Стоимость вооружения и техники, которые изготовили в 2025 году достигла 180 миллиардов гривен, тогда как в 2024 году была лишь 122 миллиарда гривен. Государственных контрактов тоже стало более чем на 50% больше. Удалось расширить производственные мощности и загруженность оборонных предприятий.

"Это ответ Украины на вызовы современной войны и свидетельство того, что наше оружие становится фундаментом национальной безопасности", — отметил глава оборонного ведомства.

Также он добавил, что трансформация оборонно-промышленного комплекса продолжается. Инвестируют в технологии и людей, чтобы создать промышленную базу, которая обеспечит украинское войско всем необходимым.

