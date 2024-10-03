Жінки в Україні почали отримувати більшу зарплатню через мобілізацію чоловіків

Далекобійниця за кермом вантажівки. Фото: freepik.com

В Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії та загальної мобілізації змінився рівень заробітної платні у жінок. Саме вони відкрили 59% нових бізнесів за цей час.

Про це заступниця міністра економіки Тетяна Бережна в коментарі УНН.

Читайте також:

Зарплата жінок в Україні

За словами Бережної, наразі є проблеми з точними цифрами, оскільки Держстат не працює так, як раніше. Однак вдалося встановити, що до повномасштабного вторгнення жінки заробляли на 18,6% менше, ніж чоловіки.

"Зараз склалася така ситуація, що роботодавці наймають жінок на високі та відповідальні посади через високий рівень ризику мобілізації чоловіків", — сказала вона.

Представниця Мінекономіки пояснила, що не завжди компанії мають можливість забронювати чоловіків, тому жінки долучаються до тих чи інших професій і відповідно їхні зарплати зростають.

Крім того, велика кількість жінок стали підприємцями, створюють робочі місця, а серед нових бізнесів 59% відкрили саме жінки.

"Скоро Мінекономіки запустить грантову програму для навчання жінок на стереотипно "чоловічі професії": водійка тролейбуса, спеціаліст із налаштування сонячних панелей та операторка дрона", — додала Бережна.

Нагадаємо, державний "Ощадбанк" пропонує нову грантову програму для українців. Вона доступна для підприємців одного з регіонів.

Також ми назвали ТОП-5 вакансій для студентів у жовтні 2024 року.