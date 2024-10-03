Женщины в Украине начали получать большую зарплату из-за мобилизации мужчин

Дальнобойщик-женщина за рулем грузовика. Фото: freepik.com

В Украине с начала полномасштабного вторжения России и всеобщей мобилизации изменился уровень заработной платы у женщин. Именно они открыли 59% новых бизнесов за это время.

Об этом заместитель министра экономики Татьяна Бережная в комментарии УНН.

Читайте также:

Зарплата женщин в Украине

По словам Бережной, есть проблемы с точными цифрами, поскольку Госстат не работает так, как раньше. Однако удалось установить, что до полномасштабного вторжения женщины зарабатывали на 18,6% меньше мужчин.

"Сейчас сложилась такая ситуация, что работодатели нанимают женщин на высокие и ответственные должности из-за высокого уровня риска мобилизации мужчин", — сказала она.

Представитель Минэкономики объяснила, что не всегда компании имеют возможность забронировать мужчин, поэтому женщины приобщаются к тем или иным профессиям и соответственно их зарплаты растут.

Кроме того, большое количество женщин стали предпринимателями, создают рабочие места, а среди новых бизнесов 59% открыли женщины.

"Скоро Минэкономики запустит грантовую программу для обучения женщин на стереотипно "мужские профессии": водитель троллейбуса, специалист по настройке солнечных панелей и оператор дрона", — добавила Бережная.

Напомним, государственный Ощадбанк предлагает новую грантовую программу для украинцев. Она доступна для предпринимателей одного из регионов.

Также мы назвали ТОП-5 вакансий для студентов в октябре 2024 года.