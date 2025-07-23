Воїни ЗСУ зможуть отримати юридичну інформацію у правових питаннях

Військові в лісі на завданні. Фото: Новини.LIVE

Мін'юст України разом з Міноборони та Міністерством у справах ветеранів запустили новий соціальний проєкт "Юстиція військовим". Він спрямований на те, щоб підвищити правову обізнаність військових, ветеранів та членів їх сімей.

Про це сказано на сайті Міністерства оборони України.

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Що відомо про проєкт "Юстиція військовим"

Як розповіли в Міноборони, мета проєкту в тому, щоб через серію коротких відео надати військових та їхнім родинам важливу юридичну інформацію, і посилити їхню обізнаність у правових питаннях.

Зокрема, у межах цієї ініціативу є відеоконсультації на такі теми:

як правильно оформити рапорт;

оскаржити висновок ВЛК;

отримати безоплатне протезування чи медичні послуги без черг;

скористатися правом на матеріальну допомогу;

як діяти у випадку зникнення або полону;

як звернутися по безоплатну правничу допомогу.

"Завдяки підтримці АТ "Укрзалізниця", ці відео транслюються на вокзалах та в потягах "Інтерсіті", щоб військові та їхні близькі могли побачити важливу та актуальну інформацію під час подорожей по країні", — йдеться у повідомленні.

Також у міністерстві додали, що усі ролики мають переклад жестовою мовою, щоб якомога більше захисників і захисників України мали змогу отримувати необхідну правничу підтримку.

"Проєкт "Юстиція військовим" — ще один важливий крок у посиленні державної комунікації, спрямованої на покращення юридичної обізнаності військовослужбовців", — наголосили у Міноборони.

Крім того, паралельно Мін'юст розробляє спецпроєкт "Право Захисника та Захисниці". Він містить практичні юридичні поради з кола питань, які пов'язані із військовою службою.

Нагадаємо, нещодавно на сайті мобільного застосунку "Армія+" додали інструкцію щодо переведення військового в іншу військову частину.

Також ми писали, що Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє чоловікам, які хочуть служити після 60 — укладати контракт, щоб бути в ЗСУ.