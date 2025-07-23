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Головна Військова економіка В Україні запустили проєкт "Юстиція військовим" — що відомо

В Україні запустили проєкт "Юстиція військовим" — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 06:27
Воїни ЗСУ зможуть отримати юридичну інформацію у правових питаннях
Військові в лісі на завданні. Фото: Новини.LIVE

Мін'юст України разом з Міноборони та Міністерством у справах ветеранів запустили новий соціальний проєкт "Юстиція військовим". Він спрямований на те, щоб підвищити правову обізнаність військових, ветеранів та членів їх сімей.

Про це сказано на сайті Міністерства оборони України.

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Як розповіли в Міноборони, мета проєкту в тому, щоб через серію коротких відео надати військових та їхнім родинам важливу юридичну інформацію, і посилити їхню обізнаність у правових питаннях.

Зокрема, у межах цієї ініціативу є відеоконсультації на такі теми:

  • як правильно оформити рапорт;
  • оскаржити висновок ВЛК;
  • отримати безоплатне протезування чи медичні послуги без черг;
  • скористатися правом на матеріальну допомогу;
  • як діяти у випадку зникнення або полону;
  • як звернутися по безоплатну правничу допомогу.

"Завдяки підтримці АТ "Укрзалізниця", ці відео транслюються на вокзалах та в потягах "Інтерсіті", щоб військові та їхні близькі могли побачити важливу та актуальну інформацію під час подорожей по країні", — йдеться у повідомленні.

Також у міністерстві додали, що усі ролики мають переклад жестовою мовою, щоб якомога більше захисників і захисників України мали змогу отримувати необхідну правничу підтримку.

"Проєкт "Юстиція військовим" — ще один важливий крок у посиленні державної комунікації, спрямованої на покращення юридичної обізнаності військовослужбовців", — наголосили у Міноборони.

Крім того, паралельно Мін'юст розробляє спецпроєкт "Право Захисника та Захисниці". Він містить практичні юридичні поради з кола питань, які пов'язані із військовою службою.

Нагадаємо, нещодавно на сайті мобільного застосунку "Армія+" додали інструкцію щодо переведення військового в іншу військову частину.

Також ми писали, що Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє чоловікам, які хочуть служити після 60 — укладати контракт, щоб бути в ЗСУ.

ЗСУ армія ветерани військові війна в Україні фронт
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
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