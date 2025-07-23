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Главная Военная экономика В Украине запустили проект "Юстиция военным" — что известно

В Украине запустили проект "Юстиция военным" — что известно

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 06:27
Воины ВСУ смогут получить юридическую информацию в правовых вопросах
Военные в лесу на задании. Фото: Новини.LIVE

Минюст Украины вместе с Минобороны и Министерством по делам ветеранов запустили новый социальный проект "Юстиция военным". Он направлен на то, чтобы повысить правовую осведомленность военных, ветеранов и членов их семей.

Об этом сказано на сайте Министерства обороны Украины. 

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Как рассказали в Минобороны, цель проекта в том, чтобы через серию коротких видео предоставить военным и их семьям важную юридическую информацию, и усилить их осведомленность в правовых вопросах.

В частности, в рамках этой инициативы есть видеоконсультации на такие темы:

  • как правильно оформить рапорт;
  • обжаловать заключение ВВК;
  • получить бесплатное протезирование или медицинские услуги без очередей;
  • воспользоваться правом на материальную помощь;
  • как действовать в случае исчезновения или плена;
  • как обратиться за бесплатной юридической помощью.

"Благодаря поддержке АО "Укрзализныця", эти видео транслируются на вокзалах и в поездах "Интерсити", чтобы военные и их близкие могли увидеть важную и актуальную информацию во время путешествий по стране", — говорится в сообщении.

Также в министерстве добавили, что все ролики имеют перевод на жестовом языке, чтобы как можно больше защитников и защитниц Украины имели возможность получать необходимую юридическую поддержку.

"Проект "Юстиция военным" — еще один важный шаг в усилении государственной коммуникации, направленной на улучшение юридической осведомленности военнослужащих", — отметили в Минобороны.

Кроме того, параллельно Минюст разрабатывает спецпроект "Право Защитника и Защитницы". Он содержит практические юридические советы по кругу вопросов, связанных с военной службой.

Напомним, недавно на сайте мобильного приложения "Армия+" добавили инструкцию по переводу военного в другую воинскую часть.

Также мы писали, что Верховная Рада приняла закон, который позволяет мужчинам, которые хотят служить после 60 - заключать контракт, чтобы быть в ВСУ.

ВСУ армия ветераны военные война в Украине фронт
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
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