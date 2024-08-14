В якому разі суди скасовують штрафи від ТЦК за порушення правил військового обліку

Військовослужбовці ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК/Facebook

З моменту впровадження в Україні нових норм щодо порушення правил військового обліку в судах розглянули щонайменше 34 справи про оскарження штрафів від ТЦК. Більшість із цих позовів задовольнили.

Про це середу, 7 серпня, повідомили на сайті Opendatabot.

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Що відомо про скасування штрафів від ТЦК

За даними Opendatabot, 30 із 34 штрафів скасували. Суди враховують, що карати за давнє правопорушення за новими правилами, згідно із законом, не можна. Через це, зокрема скасували штраф для медикині, яка не ставала під час навчання в медичному виші на військовий облік, тому що тоді це не було обов'язковим.

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Також цілком реально оскаржити штраф, якщо було порушено процедуру притягнення до відповідальності або немає доказів вчинення правопорушення. Наприклад, суд оскаржив штраф за неперебування на обліку призовників чоловіку, який нещодавно отримав тимчасове посвідчення про взяття на військовий облік.

Не доведеться сплачувати штраф і чоловіку, який прибув до ТЦК, аби уточнити дані, але отримав штраф.

"У постанові представники ТЦК не довели вчинення правопорушення та пропустили строки, через які могли за це покарати, тож суд скасував штраф", — йдеться в повідомленні.

Від початку року до виконавчої служби передали понад 12 тисяч штрафів за порушення військового обліку від ТЦК та СП. Перевірити, чи не наклали на вас штраф, можна на сторінці сервіса Opendatabot. Для отримання інформації потрібно ввести свої ПІБ і дату народження.