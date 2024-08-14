В каком случае суды отменяют штрафы от ТЦК за нарушение правил военного учета

В Украине суды отменяют 88% штрафов от ТЦК
С момента внедрения в Украине новых норм по нарушению правил военного учета в судах рассмотрели по меньшей мере 34 дела об обжаловании штрафов от ТЦК. Большинство этих исков удовлетворили.
Об этом среду, 7 августа, сообщили на сайте Opendatabot.
Что известно об отмене штрафов от ТЦК
По данным Opendatabot, 30 из 34 штрафов были отменены. Суды учитывают, что наказывать за давнее правонарушение по новым правилам, согласно закону, нельзя. Из-за этого, в частности, отменили штраф для медика, которая не встала во время учебы в медицинском вузе на военный учет, потому что тогда это не было обязательным.
Также вполне реально обжаловать штраф, если была нарушена процедура привлечения к ответственности или нет доказательств совершения правонарушения. Например, суд обжаловал штраф за несостояние на учете призывников мужчине, который недавно получил временное удостоверение о взятии на военный учет.
Не придется платить штраф и мужчине, который прибыл в ТЦК, чтобы уточнить данные, но получил штраф.
"В постановлении представители ТЦК не доказали совершение правонарушения и пропустили сроки, из-за которых могли за это наказать, поэтому суд отменил штраф", — говорится в сообщении.
С начала года в исполнительную службу передали более 12 тысяч штрафов за нарушение военного учета от ТЦК и СП. Проверить, не наложили ли на вас штраф, можно на странице сервиса Opendatabot. Для получения информации нужно ввести свои ФИО и дату рождения.
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