В каком случае суды отменяют штрафы от ТЦК за нарушение правил военного учета

Военнослужащие ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК/Facebook

С момента внедрения в Украине новых норм по нарушению правил военного учета в судах рассмотрели по меньшей мере 34 дела об обжаловании штрафов от ТЦК. Большинство этих исков удовлетворили.

Об этом среду, 7 августа, сообщили на сайте Opendatabot.

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По данным Opendatabot, 30 из 34 штрафов были отменены. Суды учитывают, что наказывать за давнее правонарушение по новым правилам, согласно закону, нельзя. Из-за этого, в частности, отменили штраф для медика, которая не встала во время учебы в медицинском вузе на военный учет, потому что тогда это не было обязательным.

ТОП-4 причин "Почему суды отменяют штрафы от ТЦК"

Также вполне реально обжаловать штраф, если была нарушена процедура привлечения к ответственности или нет доказательств совершения правонарушения. Например, суд обжаловал штраф за несостояние на учете призывников мужчине, который недавно получил временное удостоверение о взятии на военный учет.

Не придется платить штраф и мужчине, который прибыл в ТЦК, чтобы уточнить данные, но получил штраф.

"В постановлении представители ТЦК не доказали совершение правонарушения и пропустили сроки, из-за которых могли за это наказать, поэтому суд отменил штраф", — говорится в сообщении.

С начала года в исполнительную службу передали более 12 тысяч штрафов за нарушение военного учета от ТЦК и СП. Проверить, не наложили ли на вас штраф, можно на странице сервиса Opendatabot. Для получения информации нужно ввести свои ФИО и дату рождения.