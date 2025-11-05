Горбенко заявив, що в Україні створять супермаркет житла

В Україні створять "супермаркет" житла для ВПО, — Горбенко
Кабінет міністрів України готує "супермаркет" житла для українців, які є тимчасово переміщеними особами. Для ініціативи залучать OLX і бюджет громад, а запуск має бути вже до кінця року.
Про це в ефірі "Вечір.LIVE" розповів нардеп від "Слуги народу" Руслан Горбенко.
Що відомо про механізм для ВПО
За словами Горбенка, ініціативу планують запустити вже до кінця 2025 року. Це буде платформа, де українці зможуть знайти житло (не лише комунальне, але й приватне), наприклад, у Львові.
Він додав, що доєднати планують і громади.
"Ми хочемо підключити громади, щоб вони теж брали участь у фінансуванні або відсотків, або першого внеску, або другого чи третього внеску по цьому житлу. Чому? Тому що, по-перше, до них доєднується людина, це платник податків. Громада буде отримувати ПДФО", — сказав нардеп.
Також Горбенко розповів, скільки отримує бюджет Києва від ПДФО і чого не мають переселені.
"5% бюджету Києва — це виключно завдяки ПДФО від ВПО... Але жодної програми допомоги переселенцям немає. Жодної допомоги щодо першого внеску або пільгового кредитування немає", — резюмував народний депутат.
