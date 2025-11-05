Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика В Украине создадут "супермаркет" жилья для ВПЛ, — Горбенко

В Украине создадут "супермаркет" жилья для ВПЛ, — Горбенко

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 07:30
обновлено: 07:37
Горбенко заявил, что в Украине создадут супермаркет жилья
Нардеп от "Слуги народа" Руслан Горбенко. Фото: скриншот из видео

Кабинет министров Украины готовит "супермаркет" жилья для украинцев, которые являются временно перемещенными лицами. Для инициативы привлекут OLX и бюджет общин, а запуск должен быть уже до конца года. 

Об этом в эфире "Вечір.LIVE" рассказал нардеп от "Слуги народа" Руслан Горбенко.

Реклама
Читайте также:

Что известно о механизме для ВПЛ

По словам Горбенко, инициативу планируют запустить уже до конца 2025 года. Это будет платформа, где украинцы смогут найти жилье (не только коммунальное, но и частное), например, во Львове.

Он добавил, что подключить планируют и общины.

"Мы хотим подключить общины, чтобы они тоже принимали участие в финансировании или процентов, или первого взноса, или второго или третьего взноса по этому жилью. Почему? Потому что, во-первых, к ним присоединяется человек, это налогоплательщик. Община будет получать НДФЛ", — сказал нардеп.

Также Горбенко рассказал, сколько получает бюджет Киева от НДФЛ и без чего не имеют переселенцы.

"5% бюджета Киева - это исключительно благодаря НДФЛ от ВПЛ... Но никакой программы помощи переселенцам нет. Никакой помощи по первому взносу или льготному кредитованию нет", — резюмировал народный депутат.

Напомним, недавно мы писали, в каком размере ВПЛ получат выплаты в ноябре.

Также мы писали, кто из ВПЛ имеет право имеет право на субсидию и как их оформить.

налоги жилье ВПЛ война в Украине купить квартиру купить жилье в Киеве
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации