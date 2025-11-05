Горбенко заявил, что в Украине создадут супермаркет жилья

Нардеп от "Слуги народа" Руслан Горбенко. Фото: скриншот из видео

Кабинет министров Украины готовит "супермаркет" жилья для украинцев, которые являются временно перемещенными лицами. Для инициативы привлекут OLX и бюджет общин, а запуск должен быть уже до конца года.

Об этом в эфире "Вечір.LIVE" рассказал нардеп от "Слуги народа" Руслан Горбенко.

Что известно о механизме для ВПЛ

По словам Горбенко, инициативу планируют запустить уже до конца 2025 года. Это будет платформа, где украинцы смогут найти жилье (не только коммунальное, но и частное), например, во Львове.

Он добавил, что подключить планируют и общины.

"Мы хотим подключить общины, чтобы они тоже принимали участие в финансировании или процентов, или первого взноса, или второго или третьего взноса по этому жилью. Почему? Потому что, во-первых, к ним присоединяется человек, это налогоплательщик. Община будет получать НДФЛ", — сказал нардеп.

Также Горбенко рассказал, сколько получает бюджет Киева от НДФЛ и без чего не имеют переселенцы.

"5% бюджета Киева - это исключительно благодаря НДФЛ от ВПЛ... Но никакой программы помощи переселенцам нет. Никакой помощи по первому взносу или льготному кредитованию нет", — резюмировал народный депутат.

