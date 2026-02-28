Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка В Україні стабілізували ситуацію із запізненням поїздів, — Перцовський

В Україні стабілізували ситуацію із запізненням поїздів, — Перцовський

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 07:30
В "Укрзалізниці" заявили, що стабілізували затримки поїздів
Олександр Перцовський. Фото: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський заявив, що ситуацію із запізненням поїздів в Україні вдалося стабілізувати. Однак у міжнародних сполученнях треба закладати час на пересадки, оскільки можуть бути затримки через перевірки на кордоні. 

Про це у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець Перцовський сказав під час YES Meeting, організованого Фондом Віктора Пінчука до річниці повномасштабного вторгнення.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про стабілізацію графіків руху поїздів

За словами Перцовського, після періоду значних затримок до 3-8 годин, ситуація загалом стабілізувалася. Це стало можливим завдяки зміні окремих маршрутів та відновленню роботи після пошкоджень вузлових станцій.

"В цілому стабілізувалася, тому що ми з безпекових міркувань змінили певні маршрути і вони були переорієнтовані на деякі інші ділянки, які були перенасиченні. Плюс були руйнування деяких вузлових станцій", — поінформував голова правління "Укрзалізниці".

Водночас він закликав людей не робити на міжнародних рейсах пересадки впритул. Причина в тому, що у міжнародному сполученні можуть бути затримки через перевірки на кордоні. Тож для уникнення "ефекту доміно", треба закладати достатній час для пересадок.

Нагадаємо, нещодавно очільник правління "Укрзалізниці" пояснив, як наразі здійснюються дипломатичні рейси.

Також Олександр Перцовський розповів, що у 2025 році росіяни завдали понад 1000 ударів по українській залізниці.

Укрзалізниця подорож Україна поїзди потяг пасажири
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації