В "Укрзалізниці" заявили, що стабілізували затримки поїздів

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський заявив, що ситуацію із запізненням поїздів в Україні вдалося стабілізувати. Однак у міжнародних сполученнях треба закладати час на пересадки, оскільки можуть бути затримки через перевірки на кордоні.

Про це у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець Перцовський сказав під час YES Meeting, організованого Фондом Віктора Пінчука до річниці повномасштабного вторгнення.

Що відомо про стабілізацію графіків руху поїздів

За словами Перцовського, після періоду значних затримок до 3-8 годин, ситуація загалом стабілізувалася. Це стало можливим завдяки зміні окремих маршрутів та відновленню роботи після пошкоджень вузлових станцій.

"В цілому стабілізувалася, тому що ми з безпекових міркувань змінили певні маршрути і вони були переорієнтовані на деякі інші ділянки, які були перенасиченні. Плюс були руйнування деяких вузлових станцій", — поінформував голова правління "Укрзалізниці".

Водночас він закликав людей не робити на міжнародних рейсах пересадки впритул. Причина в тому, що у міжнародному сполученні можуть бути затримки через перевірки на кордоні. Тож для уникнення "ефекту доміно", треба закладати достатній час для пересадок.

Нагадаємо, нещодавно очільник правління "Укрзалізниці" пояснив, як наразі здійснюються дипломатичні рейси.

Також Олександр Перцовський розповів, що у 2025 році росіяни завдали понад 1000 ударів по українській залізниці.