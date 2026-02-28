Видео
Видео

Главная Военная экономика В "УЗ" заявили, что стабилизировали ситуацию с опозданиями поездов

В "УЗ" заявили, что стабилизировали ситуацию с опозданиями поездов

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 07:30
Задержки поездов в Украине - в "Укрзализныце" заявили, что стабилизировали ситуацию
Александр Перцовский. Фото: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi

Глава правления "Укрзализныци" Александр Перцовский заявил, что в Украине удалось стабилизировать ситуацию с опозданием поездов. Но для пассажиров международных рейсов нужно брать запас времени на пересадки из-за возможных проверок на границе.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец Перцовский сказал во время YES Meeting, организованного Фондом Виктора Пинчука к годовщине полномасштабного вторжения.

Читайте также:

Что известно о стабилизации графиков движения поездов

По словам Перцовского, после периода значительных задержек до 3-8 часов ситуация в целом стабилизировалась. Это стало возможным благодаря изменению отдельных маршрутов и возобновлению после повреждений узловых станций.

"В целом стабилизировалась, потому что мы по соображениям безопасности изменили определенные маршруты и они были переориентированы на некоторые другие участки, которые были перенасыщены. Плюс были разрушения некоторых узловых станций", — проинформировал председатель правления "Укрзализныци".

В то же время, он призвал людей не делать на международных рейсах пересадки вплотную. Причина в том, что в международном сообщении могут быть задержки из-за проверок на границе. Поэтому во избежание "эффекта домино" нужно закладывать достаточное время для пересадок.

Напомним, недавно глава правления "Укрзализныци" объяснил, как сейчас совершаются дипломатические рейсы.

Также Александр Перцовский рассказал, что в 2025 году россияне нанесли более 1000 ударов по украинской железной дороге.

Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
