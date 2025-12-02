В Україні гострий дефіцит робочої сили через війну та мобілізацію

Чоловік у ТЦК та СП. Фото ілюстративне: armyinform.com

В Україні продовжується війна та мобілізація, що поглиблює дефіцит робочої сили. Зокрема, проблему посилюють дезертирство, спроба уникнути мобілізації та обмеження граничного віку для служби, що серйозно впливає на обороноздатність, а також економічну ситуацію в країні.

З якими проблемами робочої сили стикається Україна

ЗМІ інформує, що нестача працівників найбільш гостро проявляється у промислових секторах.

За даними Державного центру зайнятості, найвідчутніший кадровий дефіцит спостерігається в освіті, наземних перевезеннях, металургійному та меблевому виробництві, а також в енергетиці. У низці міст ситуація ускладнюється тим, що чоловіків призовного віку фактично не лишилося.

"Брак людей з технічними навичками та освітою катастрофічний", — наголосив український економіст Олег Пендзин.

Політолог Костянтин Батозький зазначив, що стратегічні підприємства – оборонна галузь і залізниця — здебільшого мають бронь від мобілізації.

Водночас інші компанії дедалі важче знаходять фахових співробітників, передусім чоловіків. Найгірша ситуація — в агросекторі, де через призов значна частина трактористів та механізаторів вимушено змінила роботу на військову службу.

За словами директора Українського аграрного бізнес-клубу Олега Хоменка, нині дефіцит кваліфікованих кадрів у сільському господарстві сягає приблизно 15%.

Через масштабну мобілізацію чимало чоловіків та жінок проходять службу у війську, а ще близько 6–7 мільйонів громадян виїхали з країни після початку повномасштабної агресії Росії. За оцінками Міжнародної організації праці, кордон перетнули близько 1,6 мільйона працездатних людей, переважно жінок.

Фахівці вважають, що навіть часткове повернення цих українців додому могло б суттєво підсилити економіку.

