Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка В Україні посилюється дефіцит робочої сили через мобілізацію

В Україні посилюється дефіцит робочої сили через мобілізацію

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 07:30
В Україні гострий дефіцит робочої сили через війну та мобілізацію
Чоловік у ТЦК та СП. Фото ілюстративне: armyinform.com

В Україні продовжується війна та мобілізація, що поглиблює дефіцит робочої сили. Зокрема, проблему посилюють дезертирство, спроба уникнути мобілізації та обмеження граничного віку для служби, що серйозно впливає на обороноздатність, а також економічну ситуацію в країні.

Про це пише видання Finway.

Реклама
Читайте також:

З якими проблемами робочої сили стикається Україна

ЗМІ інформує, що нестача працівників найбільш гостро проявляється у промислових секторах.

За даними Державного центру зайнятості, найвідчутніший кадровий дефіцит спостерігається в освіті, наземних перевезеннях, металургійному та меблевому виробництві, а також в енергетиці. У низці міст ситуація ускладнюється тим, що чоловіків призовного віку фактично не лишилося.

"Брак людей з технічними навичками та освітою катастрофічний", — наголосив український економіст Олег Пендзин.

Політолог Костянтин Батозький зазначив, що стратегічні підприємства – оборонна галузь і залізниця — здебільшого мають бронь від мобілізації.

Водночас інші компанії дедалі важче знаходять фахових співробітників, передусім чоловіків. Найгірша ситуація — в агросекторі, де через призов значна частина трактористів та механізаторів вимушено змінила роботу на військову службу.

За словами директора Українського аграрного бізнес-клубу Олега Хоменка, нині дефіцит кваліфікованих кадрів у сільському господарстві сягає приблизно 15%.

Через масштабну мобілізацію чимало чоловіків та жінок проходять службу у війську, а ще близько 6–7 мільйонів громадян виїхали з країни після початку повномасштабної агресії Росії. За оцінками Міжнародної організації праці, кордон перетнули близько 1,6 мільйона працездатних людей, переважно жінок.

Фахівці вважають, що навіть часткове повернення цих українців додому могло б суттєво підсилити економіку.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, кого з чоловіків не призовуть до ЗСУ у грудні 2025 року.

Також ми інформували, що в Україні після повномасштабної війни значно зросла кількість студентів віком 25+.

ЗСУ робота мобілізація війна в Україні спеціальність робочі місця
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації