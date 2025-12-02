Видео
Главная Военная экономика В Украине усиливается дефицит рабочей силы из-за мобилизации

В Украине усиливается дефицит рабочей силы из-за мобилизации

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 07:30
В Украине острый дефицит рабочей силы из-за войны и мобилизации
Мужчина в ТЦК и СП. Фото иллюстративное: armyinform.com

В Украине продолжается война и мобилизация, что усугубляет дефицит рабочей силы. В частности, проблему усугубляют дезертирство, попытка избежать мобилизации и ограничение предельного возраста для службы, что серьезно влияет на обороноспособность, а также экономическую ситуацию в стране.

Об этом пишет издание Finway.

Читайте также:

С какими проблемами рабочей силы сталкивается Украина

СМИ информирует, что нехватка работников наиболее остро проявляется в промышленных секторах.

По данным Государственного центра занятости, самый ощутимый кадровый дефицит наблюдается в образовании, наземных перевозках, металлургическом и мебельном производстве, а также в энергетике. В ряде городов ситуация осложняется тем, что мужчин призывного возраста фактически не осталось.

"Нехватка людей с техническими навыками и образованием катастрофическая", — подчеркнул украинский экономист Олег Пендзин.

Политолог Константин Батожский отметил, что стратегические предприятия - оборонная отрасль и железная дорога - в основном имеют бронь от мобилизации.

В то же время другие компании все труднее находят профессиональных сотрудников, прежде всего мужчин. Худшая ситуация — в агросекторе, где из-за призыва значительная часть трактористов и механизаторов вынужденно сменила работу на военную службу.

По словам директора Украинского аграрного бизнес-клуба Олега Хоменко, сейчас дефицит квалифицированных кадров в сельском хозяйстве достигает примерно 15%.

Из-за масштабной мобилизации немало мужчин и женщин проходят службу в армии, а еще около 6-7 миллионов граждан выехали из страны после начала полномасштабной агрессии России. По оценкам Международной организации труда, границу пересекли около 1,6 миллиона трудоспособных людей, преимущественно женщин.

Специалисты считают, что даже частичное возвращение этих украинцев домой могло бы существенно усилить экономику.

Напомним, недавно мы писали, кого из мужчин не призовут в ВСУ в декабре 2025 года.

Также мы информировали, что в Украине после полномасштабной войны значительно возросло количество студентов в возрасте 25+.

ВСУ работа мобилизация война в Украине специальность рабочие места
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
