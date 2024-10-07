Грошова допомога у жовтні — деякі українці можуть оформити виплати у 20 тис. грн

В Україні доступна фінансова допомога у 20 тис. грн — умови програми
У Фонді ветеранів України ініціювали програму фінансування підприємств, власниками яких є ветерани та члени їхніх родин. У рамках відповідної програми учасникам виплачують до 20 тис. гривень.
Про це йдеться на порталі Українського ветеранського фонду.
Підтримка підприємств ветеранів
Бюджетна установа "Український ветеранський фонд" відшкодує витрати для створення умов для інтеграції ветеранів та членів їхніх сімей, зокрема таких, що були евакуйовані, за новим місцем проживання в Україні шляхом надання одноразової фінансової допомоги у створенні належних умов для ведення підприємницької або незалежної професійної діяльності.
Як зазначається, програма доступна для ветеранів та членів родин. А саме:
- для ветеранів;
- для подружжя (чоловіки чи дружини ветеранів);
- для батьків, матерів чи дітей (зокрема, прийомних дітей) ветеранів/полеглих захисників.
Як взяти участь у програмі
Для отримання компенсації понесених витрат заявник повинен заповнити, підписати та подати до Фонду в електронній формі через веб-сайт Фонду заяву.
Для того, щоб долучитися до програми, заявникам потрібно надати такий пакет документів:
- паспорт громадянина із реєстрацією;
- витяг/довідка з ЄДР про ФОП, де підтверджується статус індивідуального підприємця/самозайнятого;
- документ, де підтверджується статус ветерана (зокрема, посвідчення особи ветерана/посвідчення учасника війни);
- доказ спільного проживання з ветераном (зокрема, свідоцтво про шлюб);
- докази здійснених покупок, що пов'язані з бізнесом, здійснених після 24 лютого 2022 року (це можуть квитанції чи рахунки-фактури).
У разі виконання всіх вимог та схвалення документів учасникам нададуть гроші відповідно до наявних бюджетних асигнувань.
Проєкт буде діяти до завершення воєнного стану в країні.
Що ще варто знати
Нагадаємо, держава здійснює нарахування соціальних виплат та пенсій людям з інвалідністю під час воєнного стану. Зокрема, у 2024-му розмір допомоги зріс завдяки перегляду прожиткового мінімуму.
Також ми писали, що в Україні цього року діє нова урядова програма допомоги для дітей, які залишилися без батьківського піклування, "Дитина не одна". В її рамках можна оформити виплати до 11 тис. гривень.
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