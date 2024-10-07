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В Україні доступна фінансова допомога у 20 тис. грн — умови програми

7 жовтня 2024 13:00
Ксенія Симонова - Редактор
Грошова допомога у жовтні — деякі українці можуть оформити виплати у 20 тис. грн
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У Фонді ветеранів України ініціювали програму фінансування підприємств, власниками яких є ветерани та члени їхніх родин. У рамках відповідної програми учасникам виплачують до 20 тис. гривень.

Про це йдеться на порталі Українського ветеранського фонду.

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Підтримка підприємств ветеранів

Бюджетна установа "Український ветеранський фонд" відшкодує витрати для створення умов для інтеграції ветеранів та членів їхніх сімей, зокрема таких, що були евакуйовані, за новим місцем проживання в Україні шляхом надання одноразової фінансової допомоги у створенні належних умов для ведення підприємницької або незалежної професійної діяльності.

Як зазначається, програма доступна для ветеранів та членів родин. А саме:

  • для ветеранів;
  • для  подружжя (чоловіки чи дружини ветеранів);
  • для батьків, матерів чи дітей (зокрема, прийомних дітей) ветеранів/полеглих захисників.

Як взяти участь у програмі

Для отримання компенсації понесених витрат заявник повинен заповнити, підписати та подати до Фонду в електронній формі через веб-сайт Фонду заяву.

Для того, щоб долучитися до програми, заявникам потрібно надати такий пакет документів:

  • паспорт громадянина із реєстрацією;
  • витяг/довідка з ЄДР про ФОП, де підтверджується статус індивідуального підприємця/самозайнятого;
  • документ, де підтверджується статус ветерана (зокрема, посвідчення особи ветерана/посвідчення учасника війни);
  • доказ спільного проживання з ветераном (зокрема, свідоцтво про шлюб);
  • докази здійснених покупок, що пов'язані з бізнесом, здійснених після 24 лютого 2022 року (це можуть квитанції чи рахунки-фактури).

У разі виконання всіх вимог та схвалення документів учасникам нададуть гроші відповідно до наявних бюджетних асигнувань.

Проєкт буде діяти до завершення воєнного стану в країні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, держава здійснює нарахування соціальних виплат та пенсій людям з інвалідністю під час воєнного стану. Зокрема, у 2024-му розмір допомоги зріс завдяки перегляду прожиткового мінімуму.

Також ми писали, що в Україні цього року діє нова урядова програма допомоги для дітей, які залишилися без батьківського піклування, "Дитина не одна". В її рамках можна оформити виплати до 11 тис. гривень.

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