Денежная помощь в октябре — некоторые украинцы могут оформить выплаты в 20 тыс. грн

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Фонде ветеранов Украины инициировали программу финансирования предприятий, владельцами которых являются ветераны и члены их семей. В рамках соответствующей программы участникам выплачивается до 20 тыс. гривен.

Об этом говорится на портале Украинского ветеранского фонда.

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Поддержка предприятий ветеранов

Бюджетное учреждение "Украинский ветеранский фонд" возместит затраты на создание условий для интеграции ветеранов и членов их семей, в том числе эвакуированных, по новому месту жительства в Украине путем предоставления единовременной финансовой помощи в создании надлежащих условий для ведения предпринимательской или независимой профессиональной деятельности.

Как отмечается, программа доступна ветеранам и членам семей. А именно:

для ветеранов;

для супругов (супруги или жены ветеранов);

для родителей, матерей или детей (в частности, приемных детей) ветеранов/погибших защитников.

Как принять участие в программе

Для получения компенсации понесенных расходов заявитель должен заполнить, подписать и подать в электронной форме через веб-сайт Фонда заявление.

Для того чтобы присоединиться к программе, заявителям нужно предоставить следующий пакет документов:

паспорт гражданина с регистрацией;

выписка/справка из ЕГР о ФЛП, где подтверждается статус индивидуального предпринимателя/самозанятого;

документ, где подтверждается статус ветерана (в частности, удостоверение личности ветерана/удостоверение участника войны);

доказательство совместного проживания с ветераном (в частности, свидетельство о браке);

доказательства сделанных покупок, связанных с бизнесом, совершенных после 24 февраля 2022 года (это могут квитанции или счета-фактуры).

В случае выполнения всех требований и одобрения документов, участникам предоставят деньги в соответствии с имеющимися бюджетными ассигнованиями.

Проект будет действовать до завершения военного положения в стране.

Что еще стоит знать

Напомним, государство производит начисление социальных выплат и пенсий людям с инвалидностью во время военного положения. В частности, в 2024-м размер пособия вырос благодаря пересмотру прожиточного минимума.

Также мы писали, что в Украине в этом году действует новая правительственная программа помощи для детей, оставшихся без родительской опеки, "Ребенок не один". В ее рамках можно оформить выплаты до 11 тысяч гривен.