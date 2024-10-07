Денежная помощь в октябре — некоторые украинцы могут оформить выплаты в 20 тыс. грн

В Украине доступна финансовая помощь в 20 тыс. грн — условия программы
В Фонде ветеранов Украины инициировали программу финансирования предприятий, владельцами которых являются ветераны и члены их семей. В рамках соответствующей программы участникам выплачивается до 20 тыс. гривен.
Об этом говорится на портале Украинского ветеранского фонда.
Поддержка предприятий ветеранов
Бюджетное учреждение "Украинский ветеранский фонд" возместит затраты на создание условий для интеграции ветеранов и членов их семей, в том числе эвакуированных, по новому месту жительства в Украине путем предоставления единовременной финансовой помощи в создании надлежащих условий для ведения предпринимательской или независимой профессиональной деятельности.
Как отмечается, программа доступна ветеранам и членам семей. А именно:
- для ветеранов;
- для супругов (супруги или жены ветеранов);
- для родителей, матерей или детей (в частности, приемных детей) ветеранов/погибших защитников.
Как принять участие в программе
Для получения компенсации понесенных расходов заявитель должен заполнить, подписать и подать в электронной форме через веб-сайт Фонда заявление.
Для того чтобы присоединиться к программе, заявителям нужно предоставить следующий пакет документов:
- паспорт гражданина с регистрацией;
- выписка/справка из ЕГР о ФЛП, где подтверждается статус индивидуального предпринимателя/самозанятого;
- документ, где подтверждается статус ветерана (в частности, удостоверение личности ветерана/удостоверение участника войны);
- доказательство совместного проживания с ветераном (в частности, свидетельство о браке);
- доказательства сделанных покупок, связанных с бизнесом, совершенных после 24 февраля 2022 года (это могут квитанции или счета-фактуры).
В случае выполнения всех требований и одобрения документов, участникам предоставят деньги в соответствии с имеющимися бюджетными ассигнованиями.
Проект будет действовать до завершения военного положения в стране.
Что еще стоит знать
Напомним, государство производит начисление социальных выплат и пенсий людям с инвалидностью во время военного положения. В частности, в 2024-м размер пособия вырос благодаря пересмотру прожиточного минимума.
Также мы писали, что в Украине в этом году действует новая правительственная программа помощи для детей, оставшихся без родительской опеки, "Ребенок не один". В ее рамках можно оформить выплаты до 11 тысяч гривен.
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