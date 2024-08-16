Стало відомо, в якому випадку ухилянт може втратити автомобіль

В ухилянтів будуть конфісковувати авто — в якому випадку це можливо
В Україні зможуть конфісковувати автомобілі у військовозобов'язаних, які ухиляються від мобілізації. Це можливо у випадку, якщо ухилянти не сплатять штрафи від ТЦК та СП.
Про це йдеться у матеріалі Новини.LIVE.
Штрафи за ухилення від мобілізації
Згідно з законопроєктом про посилення мобілізації, працівників ТЦК та СП, правоохоронців й органи правосуддя наділили ширшими повноваженнями стосовно впливу на ухилянтів.
Так, суми штрафів для таких громадян становлять від 17 до 25,5 тисяч гривень. Покарання призначається за такі порушення:
- неявку в ТЦК за повісткою;
- ухилення від постановки на військовий облік;
- відмову від проходження медкомісії;
- несвоєчасне оновлення військово-облікових даних.
Наразі законом не передбачає конфіскацію майна чоловіків, які ухиляються від мобілізації, як покарання. Водночас юристи припускають, що у разі несплати штрафів сума заборгованості може перевищити 160 тисяч гривень.
Тоді виконавча служба має право заарештувати майно боржника, включно з транспортними засобами, які виставлять на аукціон. Вже коштом виручених від продажу автомобіля грошей буде погашено заборгованість, а залишок повернуть громадянину.
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