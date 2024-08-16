Стало відомо, в якому випадку ухилянт може втратити автомобіль

Перевірка документів у водія. Ілюстративне фото: Патрульна поліція

В Україні зможуть конфісковувати автомобілі у військовозобов'язаних, які ухиляються від мобілізації. Це можливо у випадку, якщо ухилянти не сплатять штрафи від ТЦК та СП.

Про це йдеться у матеріалі Новини.LIVE.

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Штрафи за ухилення від мобілізації

Згідно з законопроєктом про посилення мобілізації, працівників ТЦК та СП, правоохоронців й органи правосуддя наділили ширшими повноваженнями стосовно впливу на ухилянтів.

Так, суми штрафів для таких громадян становлять від 17 до 25,5 тисяч гривень. Покарання призначається за такі порушення:

неявку в ТЦК за повісткою;

ухилення від постановки на військовий облік;

відмову від проходження медкомісії;

несвоєчасне оновлення військово-облікових даних.

Наразі законом не передбачає конфіскацію майна чоловіків, які ухиляються від мобілізації, як покарання. Водночас юристи припускають, що у разі несплати штрафів сума заборгованості може перевищити 160 тисяч гривень.

Тоді виконавча служба має право заарештувати майно боржника, включно з транспортними засобами, які виставлять на аукціон. Вже коштом виручених від продажу автомобіля грошей буде погашено заборгованість, а залишок повернуть громадянину.